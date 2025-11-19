Запланована подія 2

"AI Лидеры": Delo.ua исследует, как украинский бизнес внедряет ИИ

Delo.ua исследует, как украинский бизнес внедряет ИИ

Delo.ua готовит спецпроект "AI Лидеры", в рамках которого проводит исследования (рейтинг) по внедрению AI в украинских компаниях. Это первый национальный рейтинг, измеряющий, насколько глубоко, эффективно и нравственно украинские компании интегрируют искусственный интеллект в свои бизнес-процессы.

Мы опрашиваем ведущие украинские компании в ключевых секторах – от ритейла до агро, от банкинга до производства – чтобы зафиксировать, как именно, для чего и с каким результатом бизнес использует AI у себя.

Совместно со специалистом в области ИИ Василием Задворным мы разработали анкету с более чем 20 индикаторами, позволяющую оценить реальную зрелость AI компании. Мы спрашиваем, имеет ли бизнес собственную AI-стратегию и ответственны за внедрение; в каких департаментах уже работают AI-решения; какие технологии, модели или собственные разработки используются; как изменяются ключевые показатели – производительность, точность прогнозов, расходы или доходы – благодаря ИИ; как обучают сотрудников и какая часть команды уже вовлечена в ежедневное использование AI; а также создает ли бизнес собственные AI-продукты, масштабирует их или участвует в партнерствах.

По результатам исследования будет составлен рейтинг компаний, наиболее продвинувшихся на этом пути. Также мы расскажем наиболее интересные примеры использования ИИ в отечественной бизнес-практике.

Если вы не получили от нашего аналитического отдела анкету для опроса, но хотите принять участие в рейтинге – обратитесь по адресу [email protected].

Анкетирование продлится до 25 ноября.