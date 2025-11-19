Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,09

+0,03

EUR

48,79

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,19

42,13

EUR

49,07

48,91

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Спецпроєкт
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"AI Лідери": Delo.ua дослідить, як український бізнес впроваджує ШІ

AI Лідери, Delo.ua, ШІ
Delo.ua дослідить, як український бізнес впроваджує ШІ

Delo.ua готує спецпроект "AI Лідери" в рамках якого проводить дослідження (рейтинг) щодо впровадження AI в українських компаніях.

це перший національний рейтинг, що вимірює, наскільки глибоко, ефективно та етично українські компанії інтегрують штучний інтелект у свої бізнес-процеси. 

Ми опитуємо провідні українські компанії у ключових секторах — від ритейлу до агро, від банкінгу до виробництва — щоб зафіксувати, як саме, для чого і з яким результатом бізнес використовує AI у себе.

Спільно з фахівцем в галузі ШІ Василем Задворним ми розробили Анкету з більш ніж 20 індикаторами, яка дозволяє оцінити реальну AI-зрілість компанії. Ми запитуємо, чи має бізнес власну AI-стратегію та відповідальних за впровадження; у яких департаментах уже працюють AI-рішення; які технології, моделі чи власні розробки використовуються; як змінюються ключові показники — продуктивність, точність прогнозів, витрати чи доходи — завдяки ШІ; як навчають співробітників і яку частку команди вже залучено до щоденного використання AI; а також чи створює бізнес власні AI-продукти, масштабує їх або бере участь у партнерствах.

За результатами дослідження буде складений рейтинг компаній, що найбільше просунулися на цьому шляху. Також ми розповімо найцікавіші приклади використання ШІ у вітчизняній бізнес-практиці.

Якщо ви не отримали від нашого аналітичного відділу анкету для опитування, але бажаєте взяти участь у рейтингу — зверніться за адресою [email protected].

Анкетування триватиме до 25 листопада.