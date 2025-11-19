"AI Лідери": Delo.ua дослідить, як український бізнес впроваджує ШІ

Delo.ua готує спецпроект "AI Лідери" в рамках якого проводить дослідження (рейтинг) щодо впровадження AI в українських компаніях. це перший національний рейтинг, що вимірює, наскільки глибоко, ефективно та етично українські компанії інтегрують штучний інтелект у свої бізнес-процеси.

Ми опитуємо провідні українські компанії у ключових секторах — від ритейлу до агро, від банкінгу до виробництва — щоб зафіксувати, як саме, для чого і з яким результатом бізнес використовує AI у себе.

Спільно з фахівцем в галузі ШІ Василем Задворним ми розробили Анкету з більш ніж 20 індикаторами, яка дозволяє оцінити реальну AI-зрілість компанії. Ми запитуємо, чи має бізнес власну AI-стратегію та відповідальних за впровадження; у яких департаментах уже працюють AI-рішення; які технології, моделі чи власні розробки використовуються; як змінюються ключові показники — продуктивність, точність прогнозів, витрати чи доходи — завдяки ШІ; як навчають співробітників і яку частку команди вже залучено до щоденного використання AI; а також чи створює бізнес власні AI-продукти, масштабує їх або бере участь у партнерствах.

За результатами дослідження буде складений рейтинг компаній, що найбільше просунулися на цьому шляху. Також ми розповімо найцікавіші приклади використання ШІ у вітчизняній бізнес-практиці.

Якщо ви не отримали від нашого аналітичного відділу анкету для опитування, але бажаєте взяти участь у рейтингу — зверніться за адресою [email protected].

Анкетування триватиме до 25 листопада.