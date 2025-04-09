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Акции европейских и индийских фармкомпаний упали после заявления Трампа о новых тарифах
Акции фармацевтических компаний в Европе и Индии упали в среду, 9 апреля, после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил планы по введению "больших" пошлин на весь импорт фармацевтической продукции. Также на падение фармакций повлияло введение ответных пошлин разных стран, что привело к определенному обвалу на мировых рынках.
Об этом сообщает агентство R euters.
Корзина акций европейского здравоохранения упала на 3,9% до самого низкого уровня с октября 2022 года, что стало лидером по снижению среди отраслевых индексов в региональном индексе STOXX 600.
Все показатели акций AstraZeneca, GSK, Roche, Sanofi и Novartis снизились. Индийские фармацевтические акции упали на 1,29%, потянув вниз бенчмарк Nifty 50 примерно на 0,51%.
Трамп не сообщил, когда и сколько он планирует повысить налоги на импорт фармацевтической продукции. Президент США заявил, что тарифы будут стимулировать фармацевтические компании переносить свою деятельность в США. Однако аналитики и компании выразили обеспокоенность по поводу сложности организации производства в Соединенных Штатах .
"Это во многом влияет на настроения инвесторов и является нависшей угрозой до тех пор, пока не будет объявлено о тарифах", - сказал Шрикант Алкокар, аналитик из акций базирующейся в Мумбаи компании Nuvama Group.
Биокон, Гленмарк Фарма и Ауробиндо Фарма являлись лидерами падения по процентному соотношению в фармацевтическом индексе в Мумбаи, снизившись на 2-4%.
По словам отраслевых экспертов , армацевтический экспорт Индии в США в основном состоит из дженериков или более дешевых версий популярных лекарств. В настоящее время они практически не облагаются пошлинами США, тогда как Индия взимает около 10% налога на импорт американской фармацевтической продукции. На США приходится треть всего экспорта фармацевтической продукции Индии.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что давно обещанные им пошлины на фармацевтические препараты скоро вступят в силу. Это очередной сигнал о том, что он планирует продолжать вводить больше отраслевых пошлин, несмотря на негативные последствия для рынка от его глобальных пошлин.