Акции европейских и индийских фармкомпаний упали после заявления Трампа о новых тарифах

Акции фармацевтических компаний в Европе и Индии упали в среду, 9 апреля, после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил планы по введению "больших" пошлин на весь импорт фармацевтической продукции. Также на падение фармакций повлияло введение ответных пошлин разных стран, что привело к определенному обвалу на мировых рынках.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает агентство R euters.

Корзина акций европейского здравоохранения упала на 3,9% до самого низкого уровня с октября 2022 года, что стало лидером по снижению среди отраслевых индексов в региональном индексе STOXX 600.

Все показатели акций AstraZeneca, GSK, Roche, Sanofi и Novartis снизились. Индийские фармацевтические акции упали на 1,29%, потянув вниз бенчмарк Nifty 50 примерно на 0,51%.

Трамп не сообщил, когда и сколько он планирует повысить налоги на импорт фармацевтической продукции. Президент США заявил, что тарифы будут стимулировать фармацевтические компании переносить свою деятельность в США. Однако аналитики и компании выразили обеспокоенность по поводу сложности организации производства в Соединенных Штатах .

"Это во многом влияет на настроения инвесторов и является нависшей угрозой до тех пор, пока не будет объявлено о тарифах", - сказал Шрикант Алкокар, аналитик из акций базирующейся в Мумбаи компании Nuvama Group.

Биокон, Гленмарк Фарма и Ауробиндо Фарма являлись лидерами падения по процентному соотношению в фармацевтическом индексе в Мумбаи, снизившись на 2-4%.

По словам отраслевых экспертов , армацевтический экспорт Индии в США в основном состоит из дженериков или более дешевых версий популярных лекарств. В настоящее время они практически не облагаются пошлинами США, тогда как Индия взимает около 10% налога на импорт американской фармацевтической продукции. На США приходится треть всего экспорта фармацевтической продукции Индии.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что давно обещанные им пошлины на фармацевтические препараты скоро вступят в силу. Это очередной сигнал о том, что он планирует продолжать вводить больше отраслевых пошлин, несмотря на негативные последствия для рынка от его глобальных пошлин.