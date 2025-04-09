Акції європейських та індійських фармкомпаній впали після заяви Трампа про нові тарифи

Акції фармацевтичних компаній у Європі та Індії впали в середу, 9 квітня, після того, як президент США Дональд Трамп підтвердив плани запровадження "великих" мит на весь імпорт фармацевтичної продукції. Також на падіння фармакцій вплинуло запровадження мит у відповідь різних країн, що призвело до певного обвалу на світових ринках.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Кошик акцій європейської охорони здоров'я упав на 3,9% до найнижчого рівня з жовтня 2022 року, що стало лідером зі зниження серед галузевих індексів у регіональному індексі STOXX 600.

Усі показники акцій AstraZeneca, GSK, Roche, Sanofi і Novartis знизилися. Індійські фармацевтичні акції впали на 1,29%, потягнувши вниз бенчмарк Nifty 50 приблизно на 0,51%.

Трамп не повідомив, коли та на скільки він планує підвищити податки на імпорт фармацевтичної продукції. Президент США заявив, що тарифи стимулюватимуть фармацевтичні компанії переносити свою діяльність до США. Проте аналітики та компанії висловили стурбованість з приводу складності організації виробництва у Сполучених Штатах.

"Це багато в чому впливає на настрої інвесторів і є навислою загрозою доти, поки не буде оголошено про тарифи", — сказав Шрікант Алкокар, аналітик з акцій компанії Nuvama Group, що базується в Мумбаї.

Біокон, Гленмарк Фарма і Ауробіндо Фарма були лідерами падіння за відсотковим співвідношенням у фармацевтичному індексі в Мумбаї, знизившись на 2-4%.

За словами галузевих експертів, фармацевтичний експорт Індії до США в основному складається з дженериків або дешевших версій популярних ліків. В даний час вони практично не обкладаються митами США, тоді як Індія стягує близько 10% податку на імпорт американської фармацевтичної продукції. На Сполучені Штати припадає третина всього експорту фармацевтичної продукції Індії.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що давно обіцяні ним мита на фармацевтичні препарати скоро набудуть чинності. Це є черговим сигналом про те, що він планує продовжувати вводити більше галузевих мит, незважаючи на негативні наслідки для ринку від його глобальних мит.