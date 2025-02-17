Акции Rheinmetall резко выросли: Европа рассматривает увеличение расходов на оборону и поддержку Украины

Акции немецкого концерна по производству вооружения Rheinmetall выросли больше всего за последние два года, поскольку европейские чиновники рассматривают новый крупный пакет мер по увеличению расходов на оборону и поддержку Киева.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечают аналитики, военные заказы увеличились, особенно из Германии. Акции Rheinmetall выросли на 11% во Франкфурте. Если Европа пойдет на дальнейшее увеличение военных расходов, это может побудить известного производителя оружия ускорить планы по увеличению производственных мощностей.

Европейские чиновники сейчас работают над новым крупным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержку Украины. Планы не будут объявлены до выборов в Германии 23 февраля во избежание разжигания споров перед голосованием.

В Европе все больше переживают о том, что президент США отступит от многолетних гарантий безопасности, предоставив европейским странам возможность защищать себя самостоятельно. Опасения усилились на прошлой неделе после телефонного разговора между Трампом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в результате которого Европа осталась в стороне — Россия и США ведут прямые переговоры по окончании войны в Украине.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в выходные, чтобы обсудить расширение присутствия компании в Украине. Паппергер и Зеленский обсудили совместные отраслевые проекты, в том числе производство 155-мм боеприпасов.

Напомним, в Rheinmetall сообщили, когда в Украине заработает завод по производству боеприпасов . В 2026 году планируется открыть завод по производству боеприпасов, а третьим предприятием должен быть завод по производству зенитных систем.