Акції Rheinmetall різко зросли: Європа розглядає збільшення видатків на оборону та підтримку України

Акції німецького концерна з виробництва озброєння Rheinmetall зросли найбільше за останні два роки, оскільки європейські чиновники розглядають новий великий пакет заходів щодо збільшення видатків на оборону та підтримку Києва.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначають аналітики, військові замовлення збільшились, особливо з Німеччини. Акції Rheinmetall зросли на 11% у Франкфурті. Якщо Європа піде на подальше збільшення військових витрат, це може спонукати відомого виробника зброї прискорити плани збільшення виробничих потужностей.

Європейські чиновники зараз працюють над новим великим пакетом заходів щодо збільшення видатків на оборону та підтримку України. Плани не будуть оголошені до виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути розпалювання суперечок перед голосуванням.

В Європі наразі все більше переймаються тим, що президент США відступить від багаторічних гарантій безпеки, надавши европейським країнам можливість захищати себе самостійно. Побоювання посилилися минулого тижня після телефонної розмови між Трампом і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, внаслідок якого Європа залишилася осторонь — Росія та США ведуть прямі переговори щодо закінчення війни в Україні.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у вихідні, щоб обговорити розширення присутності компанії в Україні. Паппергер і Зеленський обговорили спільні галузеві проекти, зокрема щодо виробництва 155-мм боєприпасів.

Нагадаємо, у Rheinmetall повідомили, коли в Україні запрацює завод з виробництва боєприпасів. У 2026 році планують відкрити завод із виробництва боєприпасів, а третім підприємством має бути завод з виробництва зенітних систем.