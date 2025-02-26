Акции Rheinmetall выросли в 10 раз с начала войны: компания выигрывает от роста спроса на вооружение

Цена акций немецкого производителя вооружений Rheinmetall выросла на 900% с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что если 23 февраля 2022 акции компании на Франкфуртской фондовой бирже стоили 96,8 евро, то 24 февраля 2025 их стоимость достигла 968 евро.

Rheinmetall производит танки, артиллерию, зенитные пушки, боеприпасы и активно снабжает вооружение Украины. Кроме того, компания выигрывает от растущего спроса со стороны стран НАТО, которые наращивают оборонные расходы из-за угрозы со стороны России.

В 2024 году акции Rheinmetall подорожали более чем вдвое благодаря росту военных заказов, в частности, со стороны Германии.

Дополнительный скачок произошел в феврале 2025 года: всего за один день цена акций выросла на 11% после того, как европейские лидеры начали обсуждать значительное увеличение оборонных расходов и дальнейшую поддержку Украины.

Известно, что немецкий концерн Рейнметалл построит в Украине четыре завода по производству вооружения. Один из них уже работает, второй – на подходе.

Впоследствии Rheinmetall сообщил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.