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Активы банка "Финансы и Кредит" на 2,4 млрд грн снова выставлены на аукцион
27 марта 2025 года в системе Prozorro.Продажи состоятся торги по продаже активов банка "Финансы и кредит", который находится в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Что известно об активах и торгах
В лот GL18N027381 вошли права требования по 10 кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования. Часть активов находится в залоге Национального банка.
Компании заемщики продолжают свою деятельность в сфере производства фармацевтической продукции и не находятся в процессе прекращения.
В обеспечение выполнения обязательств перед банком переданы разные виды имущества, в частности:
- единственный имущественный комплекс во Львове площадью 36,8 тыс. кв. м, который включает в себя производственные мощности, недвижимое и движимое имущество, а также основные средства;
- коммерческая недвижимость в центре Киева: помещение на ул. Саксаганского площадью около 3 тыс. кв. м и по просп. Берестейском (бывшей Победы) площадью 1,7 тыс. кв. м;
- земельные участки Киевской области общей площадью 23,7 га.
Начальная стоимость лота составляет 2,4 млрд. грн.
Следует отметить, что на продажу выставлено не само залоговое имущество, а право взыскания задолженности с должника или обращение взыскания на залог в судебном или внесудебном порядке.
Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Принять в них могут как юридические, так и физические лица, за исключением заемщиков, поручителей по кредитам и лиц, связанных с государством-агрессором.
Ранее сообщалось, что предварительные торги были запланированы на 14 марта.
Напомним, ликвидацию банка НБУ приступил еще в 2015 году по предложению Фонда гарантирования вкладов. Основанием для этого стало невыполнение задекларированных мер по улучшению ликвидности банка и отсутствие достаточных действий со стороны собственников банка для предотвращения его неплатежеспособности.