Активи банку "Фінанси та Кредит" на 2,4 млрд грн знову виставлені на аукціон

27 березня 2025 року в системі Prozorro.Продажі відбудуться торги з продажу активів банку “Фінанси та кредит”, який перебуває в процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

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Про це інформує пресслужба ФГВФО.

Що відомо про активи та торги

До лоту GL18N027381 увійшли права вимоги за 10 кредитними договорами, укладеними із суб’єктами господарювання. Частина активів перебуває в заставі Національного банку України.

Компанії-позичальники продовжують свою діяльність у сфері виробництва фармацевтичної продукції та не перебувають у процесі припинення.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банком передані різні види майна, зокрема:

єдиний майновий комплекс у Львові площею 36,8 тис. кв. м, який включає виробничі потужності, нерухоме та рухоме майно, а також основні засоби;

комерційна нерухомість у центрі Києва: приміщення на вул. Саксаганського площею близько 3 тис. кв. м та на просп. Берестейському (колишній Перемоги) площею 1,7 тис. кв. м;

земельні ділянки в Київській області загальною площею 23,7 га.

Початкова вартість лоту становить 2,4 млрд грн.

Варто зазначити, що на продаж виставлено не саме заставне майно, а право стягнення заборгованості з боржника або звернення стягнення на заставу в судовому чи позасудовому порядку.

Торги проходитимуть за голландською моделлю аукціону. Взяти в них участь можуть як юридичні, так і фізичні особи, за винятком позичальників, поручителів за кредитами та осіб, пов’язаних із державою-агресором.

Раніше повідомлялось, що попередні торги були заплановані на 14 березня.

Нагадаємо, ліквідацію банку НБУ розпочав ще у 2015 році за пропозицією Фонду гарантування вкладів. Підставою для цього стало невиконання задекларованих заходів щодо покращення ліквідності банку та відсутністю достатніх дій з боку власників банку для запобігання його неплатоспроможності.