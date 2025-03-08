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Фонд гарантування виставив на продаж активи банку "Фінанси та Кредит" на 2,4 млрд грн

Фонд гарантування виставив на продаж активи банку "Фінанси та Кредит" на 2,4 млрд грн
Частина активів перебуває у заставі Національного банку України

14 березня 2025 року у системі Prozorro.Продажі відбудуться  торги з продажу активів банку "Фінанси та Кредит", який перебуває в процесі ліквідації. Лот GL18N027381 включає права вимоги за 10 кредитними договорами, укладеними з підприємствами фармацевтичної галузі.

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Частина активів перебуває у заставі Національного банку України.

Що саме продається

На продаж виставлено не саме заставне майно, а права вимоги за кредитами. Це означає, що переможець аукціону отримає право стягувати заборгованість з позичальників або звертати стягнення на заставлене майно.

До заставного майна входять:

  • Єдиний майновий комплекс у Львові для виробництва фармацевтичної продукції, площею 36,8 тис. кв. м, який включає нерухомість, обладнання та основні засоби;
  • Комерційна нерухомість у Києві: приміщення на вул. Саксаганського загальною площею 3 тис. кв. м., приміщення на просп. Берестейському (колишній Перемоги) площею 1,7 тис. кв. м;
  • Земельні ділянки у Київській області загальною площею 23,7 га;
  • Прості іменні акції та майнові права на отримання товару.

Початкова ціна лоту становить 2,4 млрд грн.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону – початкова ціна поступово знижуватиметься, поки не знайдеться покупець. Участь у торгах можуть узяти юридичні та фізичні особи, за винятком самих позичальників та поручителів за кредитами та осіб, пов’язаних із державою-агресором.

Нагадаємо, ліквідацію банку НБУ розпочав ще у 2015 році за пропозицією Фонду гарантування вкладів. Підставою для цього стало невиконання задекларованих заходів щодо покращення ліквідності банку та відсутністю достатніх дій з боку власників банку для запобігання його неплатоспроможності.

Автор:
Тетяна Гойденко