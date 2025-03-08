Фонд гарантування виставив на продаж активи банку "Фінанси та Кредит" на 2,4 млрд грн

14 березня 2025 року у системі Prozorro.Продажі відбудуться торги з продажу активів банку "Фінанси та Кредит", який перебуває в процесі ліквідації. Лот GL18N027381 включає права вимоги за 10 кредитними договорами, укладеними з підприємствами фармацевтичної галузі.

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Частина активів перебуває у заставі Національного банку України.

Що саме продається

На продаж виставлено не саме заставне майно, а права вимоги за кредитами. Це означає, що переможець аукціону отримає право стягувати заборгованість з позичальників або звертати стягнення на заставлене майно.

До заставного майна входять:

Єдиний майновий комплекс у Львові для виробництва фармацевтичної продукції, площею 36,8 тис. кв. м , який включає нерухомість, обладнання та основні засоби;

Комерційна нерухомість у Києві : приміщення на вул. Саксаганського загальною площею 3 тис. кв. м ., приміщення на просп. Берестейському (колишній Перемоги) площею 1,7 тис. кв. м ;

Земельні ділянки у Київській області загальною площею 23,7 га ;

Прості іменні акції та майнові права на отримання товару .

Початкова ціна лоту становить 2,4 млрд грн.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону – початкова ціна поступово знижуватиметься, поки не знайдеться покупець. Участь у торгах можуть узяти юридичні та фізичні особи, за винятком самих позичальників та поручителів за кредитами та осіб, пов’язаних із державою-агресором.

Нагадаємо, ліквідацію банку НБУ розпочав ще у 2015 році за пропозицією Фонду гарантування вкладів. Підставою для цього стало невиконання задекларованих заходів щодо покращення ліквідності банку та відсутністю достатніх дій з боку власників банку для запобігання його неплатоспроможності.