Фонд гарантирования выставил на продажу активы банка "Финансы и Кредит" на 2,4 млрд грн

14 марта 2025 г. в системе Prozorro.Продажи состоятся торги по продаже активов банка "Финансы и Кредит", который находится в процессе ликвидации. Лот GL18N027381 включает права требования по 10 кредитным договорам, заключенным с предприятиями фармацевтической отрасли.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Часть активов находится в залоге Национального банка.

Что именно продается

На продажу выставлено не самое залоговое имущество, а права требования по кредитам. Это означает, что победитель аукциона получит право взимать задолженность с заемщиков или обращать взыскание на заложенное имущество.

В залоговое имущество входят:

Единый имущественный комплекс во Львове для производства фармацевтической продукции площадью 36,8 тыс. кв. м , включающий недвижимость, оборудование и основные средства;

Коммерческая недвижимость в Киеве : помещение на ул. Саксаганского общей площадью 3 тыс. кв. м ., помещение по просп. Берестейском (бывшей Победы) площадью 1,7 тыс. кв. м ;

Земельные участки в Киевской области общей площадью 23,7 га ;

Простые именные акции и имущественные права на получение товара .

Начальная цена лота составляет 2,4 млрд. грн.

Торги состоятся по голландской модели аукциона – начальная цена будет постепенно снижаться, пока не найдется покупатель. Участие в торгах могут принять юридические и физические лица, за исключением самих заемщиков и поручителей по кредитам и лиц, связанных с государством-агрессором.

Напомним, ликвидацию банка НБУ приступил еще в 2015 году по предложению Фонда гарантирования вкладов. Основанием для этого стало невыполнение задекларированных мер по улучшению ликвидности банка и отсутствие достаточных действий со стороны собственников банка для предотвращения его неплатежеспособности.