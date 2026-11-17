Коалиция из более чем 50 европейских и глобальных компаний обратилась к руководству Европейского Союза с призывом принять более решительные меры для ускорения электрификации грузового транспорта.

Как пишет Dilo, об этом сообщает агентство Reuters.

Предприниматели отмечают, что рынку необходима четкая политическая определенность для сохранения инвестиций и конкурентоспособности накануне пересмотра стандартов выбросов CO2 для тяжелых транспортных средств, запланированного на 2027 год.

К инициативе присоединились ключевые игроки рынка – производители грузовиков, поставщики зарядного оборудования, коммунальные предприятия, производители аккумуляторов и операторы крупных автопарков.

В частности, среди подписавших автопроизводитель Traton, технологический гигант Amazon и компания Milence, которая развивает европейскую сеть зарядных станций для грузового транспорта.

Основная цель отраслевого объединения – повлиять на формирование политики ЕС по декарбонизации коммерческих перевозок и обеспечить бизнесу прогнозируемые условия для масштабирования экологического транспорта.

Напомним, более жесткие ограничения ЕС по загрязнению окружающей среды заставляют европейских производителей продавать больше электромобилей, чтобы не получить штрафы.