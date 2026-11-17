Коаліція з понад 50 європейських і глобальних компаній звернулася до керівництва Європейського Союзу із закликом вжити рішучіших заходів для прискорення електрифікації вантажного транспорту.

Як пише Dilo, про це повідомляє агентство Reuters.

Підприємці наголошують, що ринку необхідна чітка політична визначеність для збереження інвестицій та конкурентоспроможності напередодні перегляду стандартів викидів CO2 для важких транспортних засобів, запланованого на 2027 рік.

До ініціативи долучилися ключові гравці ринку — виробники вантажівок, постачальники зарядного обладнання, комунальні підприємства, виробники акумуляторів та оператори великих автопарків.

Зокрема, серед підписантів є автовиробник Traton, технологічний гігант Amazon та компанія Milence, яка розвиває європейську мережу зарядних станцій для вантажного транспорту.

Основна мета галузевого об'єднання — вплинути на формування політики ЄС щодо декарбонізації комерційних перевезень і забезпечити бізнесу прогнозовані умови для масштабування екологічного транспорту.

Нагадаємо, жорсткіші обмеження ЄС щодо забруднення навколишнього середовища змушують європейських виробників продавати більше електромобілів, щоб не отримати штрафи.