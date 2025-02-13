АМКУ предоставил разъяснение относительно режима работы заведений сферы обслуживания

Антимонопольный комитет Украины дал подробные рекомендации местным органам власти по регулированию работы заведений сферы обслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

На заседании 13 февраля 2025 г. комитет утвердил рекомендации для местных советов по установлению правил и режима работы заведений сферы обслуживания с целью соблюдения ими норм законодательства о защите экономической конкуренции.

Что объясняют рекомендации

какие действия органов местного самоуправления могут считаться антиконкурентными и рассматриваться на предмет наличия признаков нарушений, определенных статьей 15 Закона Украины "О защите экономической конкуренции";

какие подходы применяются органами Комитета при рассмотрении вопросов соответствия действий органов местного самоуправления законодательству о защите экономической конкуренции при согласовании/установке режима работы заведений сферы обслуживания с целью соблюдения ими норм конкурентного законодательства.

Причиной разъяснений послужили многочисленные факты нарушения местными органами власти законодательства. В частности, обнаружены случаи, когда бизнес вынуждали предоставлять лишние документы, не предусмотренные действующим законодательством (договор на охрану; документы, подтверждающие факт установки на объекте камер внутреннего и внешнего видеонаблюдения).

В АМКУ подчеркнули, что органы местного самоуправления устанавливают режим работы "по согласованию с собственниками", а не наоборот. К тому же, некоторые органы местного самоуправления прямо устанавливают в своих актах требование осуществления контроля полицией по установленным ими правилам режима работы. Законодательство не содержит норм, которые наделяли бы местные советы полномочиями по установлению режима работы заведений сферы обслуживания некоммунальной формы собственности.

Напомним, что в 2025 году правительство планирует расширить программы занятости и поддержки бизнеса. На реализацию этих инициатив правительство выделило 6,3 млрд. грн. Дефицит кадров в Украине становится одной из острейших проблем, с которыми сталкивается экономика страны. Спрос на квалифицированных специалистов растет особенно в промышленном секторе, что создает значительные вызовы для предприятий.