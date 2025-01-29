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В 2025 году на расширение программ занятости и поддержки бизнеса выделено 6,3 млрд грн: основные планы

В 2025 году на расширение программ занятости и поддержки бизнеса выделено 6,3 млрд грн: основные планы
Повысить возможности Центров профтехобразования поможет реформа. Фото: Минэкономики.

В 2025 г. правительство планирует расширить программы занятости и поддержки бизнеса. На реализацию этих инициатив правительство выделило 6,3 млрд грн.

Об этом заявила первая вице-премьер-министр Украины — министерка экономики Украины Юлия Свириденко в ходе встречи с работниками Государственной службы занятости.

Планы на 2025 год

Говоря о задачах на 2025 год, Юлия Свириденко подчеркнула, что в этом году ожидается увеличение количества лиц, которые захотят переучиться.

Повысить возможности Центров профтехобразования поможет уже начавшаяся реформа этих учреждений, а также привлечение бизнеса к сотрудничеству через участие в наблюдательных советах центров.

"Еще один приоритет – расширение и запуск новых программ занятости. В этом году в бюджете мы предусмотрели 6,3 млрд грн на реализацию этих инициатив и поддержку соискателей работы", – отметила Свириденко.

Также в 2025 году запланировано:

  • Цифровизация процессов, в частности, возможность получить ваучер на обучение через "Дію".
  • Поддержка международных партнеров по укреплению Службы занятости и Центров профтехобразования.
  • Разработка Стратегии занятости и реформирования Государственной службы занятости.
Фото 2 — В 2025 году на расширение программ занятости и поддержки бизнеса выделено 6,3 млрд грн: основные планы
Фото 3 — В 2025 году на расширение программ занятости и поддержки бизнеса выделено 6,3 млрд грн: основные планы
Фото 4 — В 2025 году на расширение программ занятости и поддержки бизнеса выделено 6,3 млрд грн: основные планы

О достижениях в 2024 году

Отмечается, что с помощью Службы занятости в прошлом году постоянную работу получили 250 тысяч украинцев, а с учетом временных и общественно полезных работ и грантов были заняты 330 тысяч граждан.

На сегодняшний день граждане имеют возможность получить:

  • финансовую поддержку для начала или развития бизнеса через грантовые программы "Власна справа";
  • гранты для предпринимателей-ветеранов;
  • гранты для молодых предпринимателей;
  • компенсацию за трудоустройство внутри перемещенных лиц, людей с инвалидностью, молодежи, лиц предпенсионного возраста и т.д.

Бизнес может обращаться за консультациями по этим государственным программам в офисы "Сделано в Украине", которых в настоящее время открыто 80 в разных регионах страны.

В частности, в 2024 году:

  • 12 тысяч украинцев получили гранты по программе "Власна справа";
  • 22 тысяч предпринимателей получили компенсации в рамках программ занятости за создание инклюзивных рабочих мест;
  • 23 тысячи граждан получили ваучеры на обучение в разных образовательных учреждениях;
  • 67 тысяч украинцев прошли профессиональное обучение по программам Службы занятости как в центрах профтехобразования, так и в других учреждениях.

О рынке труда

Напомним, в прошлом году на учете в Службе занятости состояло почти 400 тысяч украинцев, имевших статус безработного. Занятостью за 2024 год было обеспечено 330 тысяч граждан .

Дефицит кадров в Украине   становится одной из острейших проблем, с которыми сталкивается экономика страны. Спрос на квалифицированных специалистов растет особенно в промышленном секторе, что создает значительные вызовы для предприятий.

Delo.ua сообщало, что Украина будет использовать искусственный интеллект для поиска вакансий и повышения занятости. Уже 1200 украинцев получили ваучеры на бесплатное обучение для получения новых профессий или специальностей.

Автор:
Ольга Опенько