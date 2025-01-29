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В 2025 году на расширение программ занятости и поддержки бизнеса выделено 6,3 млрд грн: основные планы
В 2025 г. правительство планирует расширить программы занятости и поддержки бизнеса. На реализацию этих инициатив правительство выделило 6,3 млрд грн.
Об этом заявила первая вице-премьер-министр Украины — министерка экономики Украины Юлия Свириденко в ходе встречи с работниками Государственной службы занятости.
Планы на 2025 год
Говоря о задачах на 2025 год, Юлия Свириденко подчеркнула, что в этом году ожидается увеличение количества лиц, которые захотят переучиться.
Повысить возможности Центров профтехобразования поможет уже начавшаяся реформа этих учреждений, а также привлечение бизнеса к сотрудничеству через участие в наблюдательных советах центров.
"Еще один приоритет – расширение и запуск новых программ занятости. В этом году в бюджете мы предусмотрели 6,3 млрд грн на реализацию этих инициатив и поддержку соискателей работы", – отметила Свириденко.
Также в 2025 году запланировано:
- Цифровизация процессов, в частности, возможность получить ваучер на обучение через "Дію".
- Поддержка международных партнеров по укреплению Службы занятости и Центров профтехобразования.
- Разработка Стратегии занятости и реформирования Государственной службы занятости.
О достижениях в 2024 году
Отмечается, что с помощью Службы занятости в прошлом году постоянную работу получили 250 тысяч украинцев, а с учетом временных и общественно полезных работ и грантов были заняты 330 тысяч граждан.
На сегодняшний день граждане имеют возможность получить:
- финансовую поддержку для начала или развития бизнеса через грантовые программы "Власна справа";
- гранты для предпринимателей-ветеранов;
- гранты для молодых предпринимателей;
- компенсацию за трудоустройство внутри перемещенных лиц, людей с инвалидностью, молодежи, лиц предпенсионного возраста и т.д.
Бизнес может обращаться за консультациями по этим государственным программам в офисы "Сделано в Украине", которых в настоящее время открыто 80 в разных регионах страны.
В частности, в 2024 году:
- 12 тысяч украинцев получили гранты по программе "Власна справа";
- 22 тысяч предпринимателей получили компенсации в рамках программ занятости за создание инклюзивных рабочих мест;
- 23 тысячи граждан получили ваучеры на обучение в разных образовательных учреждениях;
- 67 тысяч украинцев прошли профессиональное обучение по программам Службы занятости как в центрах профтехобразования, так и в других учреждениях.
О рынке труда
Напомним, в прошлом году на учете в Службе занятости состояло почти 400 тысяч украинцев, имевших статус безработного. Занятостью за 2024 год было обеспечено 330 тысяч граждан .
Дефицит кадров в Украине становится одной из острейших проблем, с которыми сталкивается экономика страны. Спрос на квалифицированных специалистов растет особенно в промышленном секторе, что создает значительные вызовы для предприятий.
Delo.ua сообщало, что Украина будет использовать искусственный интеллект для поиска вакансий и повышения занятости. Уже 1200 украинцев получили ваучеры на бесплатное обучение для получения новых профессий или специальностей.