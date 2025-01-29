У 2025 році на розширення програм зайнятості та підтримки бізнесу виділено 6,3 млрд грн: основні плани

У 2025 році уряд планує розширити програми зайнятості та підтримки бізнесу. На реалізацію цих ініциатив уряд виділив 6,3 млрд грн.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з працівниками Державної служби зайнятості.

Плани на 2025 рік

Говорячи про завдання на 2025 рік, Юлія Свириденко підкреслила, що цього року очікується збільшення кількості осіб, які захочуть перенавчитись.

Підвищити спроможності Центрів профтехосвіти допоможе реформа цих установ, яка вже розпочалась, а також залучення бізнесу до співпраці через участь у наглядових радах центрів.

"Ще один пріоритет — розширення та запуск нових програм зайнятості. Цього року в бюджеті ми передбачили 6,3 млрд грн на реалізацію цих ініціатив і підтримку шукачів роботи", — зазначила Свириденко.

Також у2025 році заплановано:

Цифровізація процесів, зокрема, можливість отримати ваучер на навчання через "Дію".

Підтримка міжнародних партнерів для зміцнення Служби зайнятості та Центрів профтехосвіти.

Розробка Стратегії зайнятості населення та реформування Державної служби зайнятості.

Про досягнення у 2024 році

Зазначається, що з допомогою Служби зайнятості минулого року постійну роботу отримали 250 тисяч українців, а з урахуванням тимчасових та суспільно-корисних робіт та грантів були зайняті 330 тисяч громадян.

На сьогодні громадяни мають можливість отримати:

фінансову підтримку для започаткування або розвитку бізнесу через грантові програми "Власна Справа";

гранти для підприємців-ветеранів;

гранти для молодих підприємців;

компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, молоді, осіб передпенсійного віку тощо.

Бізнес може звертатися за консультаціями щодо цих державних програм до офісів "Зроблено в Україні", яких наразі відкрито 80 в різних регіонах країни.

Зокрема, у 2024 році:

12 тисяч українців отримали гранти за програмою "Власна Справа";

22 тисячі підприємців отримали компенсації в рамках програм зайнятості за створення інклюзивних робочих місць;

23 тисячі громадян отримали ваучери на навчання в різних освітніх закладах;

67 тисяч українців пройшли професійне навчання за програмами Служби зайнятості як у Центрах профтехосвіти, так і в інших установах.

Про ринок праці

Нагадаємо, у минулому році на обліку в Службі зайнятості перебувало майже 400 тисяч українців, які мали статус безробітного. Зайнятістю за 2024 рік були забезпечені 330 тисяч громадян.

Дефіцит кадрів в Україні стає однією з найгостріших проблем, з якими стикається економіка країни. Попит на кваліфікованих спеціалістів зростає, особливо у промисловому секторі, що створює значні виклики для підприємств.

Delo.ua повідомляло, що Україна використовуватиме штучний інтелект для пошуку вакансій та підвищення зайнятості. Уже 1200 українців отримали ваучери на безоплатне навчання для здобуття нових професій або спеціальностей.