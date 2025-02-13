АМКУ надав роз’яснення щодо режиму роботи закладів сфери обслуговування

Антимонопольний комітет України надав детальні рекомендації місцевим органам влади щодо регулювання роботи закладів сфери обслуговування.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

На засіданні 13 лютого 2025 року комітет затвердив рекомендації для місцевих рад щодо встановлення правил та режиму роботи закладів сфери обслуговування з метою дотримання ними норм законодавства про захист економічної конкуренції.

Що пояснюють рекомендації

які саме дії органів місцевого самоврядування можуть вважатися антиконкурентними та розглядатися на предмет наявності ознак порушень, визначених статтею 15 Закону України "Про захист економічної конкуренції";

які підходи застосовуються органами Комітету під час розгляду питань відповідності дій органів місцевого самоврядування законодавству про захист економічної конкуренції під час погодження / встановлення режиму роботи закладів сфери обслуговування з метою дотримання ними норм конкурентного законодавства.

Причиною роз’яснень стали численні факти порушення місцевими органами влади законодавства. Зокрема, виявлено випадки, коли бізнес змушували надавати зайві документи, не передбачені чинним законодавством (договір на охорону; документи, що підтверджують факт встановлення на об’єкті камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження тощо).

В АМКУ підкреслили, що органи місцевого самоврядування встановлюють режим роботи "за погодженням з власниками", а не навпаки. До того ж деякі органи місцевого самоврядування прямо встановлюють у своїх актах вимогу здійснення контролю поліцією за встановленими ними правилами режиму роботи. Законодавство не містить норм, які б наділяли місцеві ради повноваженнями щодо встановлення режиму роботи закладів сфери обслуговування некомунальної форми власності.

Нагадаємо, що у 2025 році уряд планує розширити програми зайнятості та підтримки бізнесу. На реалізацію цих ініціатив уряд виділив 6,3 млрд грн. Дефіцит кадрів в Україні стає однією з найгостріших проблем, з якими стикається економіка країни. Попит на кваліфікованих спеціалістів зростає, особливо у промисловому секторі, що створює значні виклики для підприємств.