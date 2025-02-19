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АМКУ рассматривает передачу 245 автозаправочных станций под контроль двух компаний: что известно

АМКУ рассматривает передачу 245 автозаправочных станций под контроль двух компаний: что известно
Комитет приступил к рассмотрению дел о концентрации.

АМКУ изучает соглашение о передаче 245 автозаправочных станций компаниям "Макс Энерго Ресурс" и "МГК Рейл".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

АМКУ рассмотрел заявления:

  • о предоставлении разрешений ООО "Макс Энерго Ресурс" на непосредственное приобретение у АО КБ "ПриватБанк" активов в размере 245 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций;
  • о предоставлении разрешений ООО "МГК Рейл" на приобретение вместе с ООО "Макс Энерго Ресурс" совместного контроля за активами в размере 245 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций.

В ходе рассмотрения соответствующих заявлений Комитетом выявлены основания запрета указанных концентраций.

Учитывая вышесказанное, 13 февраля 2025 года Комитет приступил к рассмотрению дел по концентрации:

  1. В виде прямого приобретения обществом с ограниченной ответственностью "Макс Энерго Ресурс" от акционерного общества коммерческий банк "ПриватБанк" активов в размере 245 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций.
  2. В виде приобретения обществами с ограниченной ответственностью "МГК Рейл" и "Макс Энерго Ресурс" совместного контроля за активами в виде 245 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций.

О бывших АЗС Коломойского

Напомним, компания "Макс Энерго Ресурс" победила на торгах на приобретение 245 автозаправочных станций группы "Приват" (сети ANP и "Авиас") и 33 земельных участка, находившихся в залоге ПриватБанка, предложив на аукционе наивысшую цену 695,9 млн гривен.

Отмечалось, что ПриватБанк и ГП "Сетам" не подтвердили победителя. В ПриватБанке отметили, что перед подписанием договора проверят связи с группой "Приват".

По данным СМИ, компании группы "Приват" годами пользовались автозаправками на условиях лизинга, в то время как ПриватБанк, формальный владелец, не получал средств через юридические лазейки адвокатов Коломойского.

Следует заметить, что многих претендентов отпугивало то, что большинство заправок не работают больше года, а часть из них расположена на оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий, что делает их эксплуатацию рискованной.

Что известно о компаниях

  • Компания "Макс Энерго Ресурс" была зарегистрирована в апреле 2022 года. Она занимается импортом и розничной торговлей горючим. Оборот компании в прошлом году составил около 1,5 млрд грн.

Владелец компании Игорь Супруненко рассказал, что покупка такого количества АЗС позволяет компании не только закрепиться на украинском рынке, но и занять новые позиции и развивать сеть.

На первом этапе, который продлится полгода, компания планирует возобновить работу около 55-60 АЗС. В рамках второго этапа планируется открыть еще 50–60 заправок. В целом, как подчеркнул новый владелец, в течение года компания намерена запустить около 50% всех приобретенных станций.

  • ООО "МГК Рейл" создано в 2020 году. С 2022 г. компания осуществляет свою деятельность по направлению оптовой торговли нефтепродуктами, а также импортирует дизельное и авиационное топливо. Первоочередными потребителями продукции являются государственные предприятия и ВСУ. Размер уставного капитала – 13,5 млн грн.
Автор:
Ольга Опенько