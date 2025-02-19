АМКУ розглядає передачу 245 автозаправних станцій під контроль двох компаній: що відомо

АМКУ вивчає угоду про передачу 245 автозаправних станцій компаніям “Макс Енерго Ресурс” та “МГК Рейл”.

Про це інформує пресслужба АМКУ.

Зазначається, що АМКУ розглянув заяви:

про надання дозволів ТОВ "Макс Енерго Ресурс" на безпосереднє придбання у АТ КБ "ПриватБанк" активів у вигляді 245 єдиних майнових комплексів – автозаправних станцій;

про надання дозволів ТОВ "МГК Рейл" на набуття разом із ТОВ "Макс Енерго Ресурс" спільного контролю над активами у вигляді 245 єдиних майнових комплексів – автозаправних станцій.

В ході розгляду відповідних заяв Комітетом виявлені підстави для заборони зазначених концентрацій.

Враховуючи вищезазначене, 13 лютого 2025 року Комітет розпочав розгляд справ щодо концентрації:

У вигляді прямого придбання товариством з обмеженою відповідальністю "Макс Енерго Ресурс" від акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" активів у вигляді 245 єдиних майнових комплексів – автозаправних станцій. У вигляді набуття товариствами з обмеженою відповідальністю "МГК Рейл" та "Макс Енерго Ресурс" спільного контролю над активами у вигляді 245 єдиних майнових комплексів – автозаправних станцій.

Про колишні АЗС Коломойського

Нагадаємо, компанія "Макс Енерго Ресурс" перемогла на торгах на придбання 245 автозаправних станцій групи "Приват" (мережі ANP та "Авіас") та 33 земельні ділянки, що перебували у заставі ПриватБанку, запропонувавши на аукціоні найвищу ціну 695,9 млн гривень.

Зазначалось, що ПриватБанк і ДП "Сетам" не підтвердили переможця. У ПриватБанку зазначили, що перед підписанням договору перевірять зв'язки з групою "Приват".

За даними ЗМІ, компанії групи "Приват" роками користувались автозаправками на умовах лізингу, тоді як ПриватБанк, формальний власник, не отримував коштів через юридичні лазівки адвокатів Коломойського.

Слід зауважити, що багатьох претендентів відлякувало те, що більшість заправок не працюють більше року, а частина з них розташована на окупованих територіях та в зонах активних бойових дій, що робить їх експлуатацію ризикованою.

Що відомо про компанії

Компанія "Макс Енерго Ресурс" була зареєстрована у квітні 2022 року. Вона займається імпортом нафтопродуктів та роздрібною торгівлею пальним. Обіг компанії торік склав близько 1,5 млрд грн.

Власник компанії Ігор Супруненко розповів в інтерв'ю "Економічній правді", що купівля такої кількості АЗС дозволяє компанії не лише закріпитися на українському ринку, а й зайняти нові позиції та розвивати мережу.

На першому етапі, який триватиме пів року, компанія планує відновити роботу близько 55-60 АЗС. В межах другого етапу планується відкрити ще 50-60 заправок. Загалом, як підкреслив новий власник, протягом року компанія має намір запустити близько 50% від усіх придбаних станцій.