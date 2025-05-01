АМКУ разрешил "Кернел-Трейд" получить контроль над "Керамблок-Инвест"

Антимонопольный комитет Украины ( АМКУ ) решением от 1 мая 2025 года дал разрешение ООО "Кернел-Трейд" на получение контроля над ООО "Керамблоки-Инвест".

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Что известно о компаниях?

Согласно данным Youcontrol, общество с ограниченной ответственностью "Кернел-Трейд" было зарегистрировано в июне 2001 года, которое специализируется на производстве растительных масел и животных жиров и занимается экспортом зерновых. более 17 млрд. гривен.

На долю компании приходится около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. Продукция поставляется в более чем 60 стран мира. С ноября 2007 г. акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE). Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen Ltd. есть украинский бизнесмен Андрей Веревский.

Общество с ограниченной ответственностью "Керамблоки-Инвест" зарегистрировано в апреле 2004 года. Основной вид деятельности — организация строительства . Его основателями являются "Кернел-Трейд" с долей 24,00% , переятенец Вячеслав с долей 24,00% и Переятенец Ольга с долей 37,00% , а директором Зименко Дмитрий . Размер уставного капитала - 114,6 млн грн.

Напомним, в 2024 году аграрная компания Kernel перечислила в бюджет 5,8 млрд грн, что на 1,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2023 года.