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АМКУ дозволив "Кернел-Трейд" отримати контроль над "Керамблоки-Інвест"

елеватори, вантажний автомобіль
Компанія "Кернел-Трейд" отримала контроль над "Керамблоки-Інвест". Фото: kernel

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рішенням від 1 травня 2025 року дав дозвіл ТОВ "Кернел-Трейд" на набуття контролю над ТОВ "Керамблоки-Інвест".

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Що відомо про компанії?

Згідно з даними Youcontrol,товариство з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" було зареєстровано у червні 2001 року, яке спеціалізується на виробництві олії та тваринних жирів та займається експортом зернових. Статутний капітал товариства складає  понад 17 млрд гривень.

На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Продукція постачається до понад 60 країн світу. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE). Найбільшим акціонером "Кернел"через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Керамблоки-Інвест" зареєстровано у квітні 2004 року. Основний вид діяльності — організація будівництва. Його засновниками є "Кернел-Трейд" з часткою 24,00%, Переятенець Вячеслав з часткою 24,00%  та Переятенець Ольга з часткою 37,00%, а директором Зіменко Дмитро. Розмір статутного капіталу — 114,6 млн грн.

Нагадаємо, У 2024 році аграрна компанія Kernel перерахувала до бюджету 5,8 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук