Apple представила iOS 26: стеклянный дизайн, ИИ и новые функции

На конференции WWDC 2025 Apple представила iOS 26 – глобальное обновление для iPhone с совершенно новым дизайном Liquid Glass, переработанными сообщениями, поддержкой искусственного интеллекта, обновленным CarPlay и множеством инновационных функций. Релиз для всех ожидается в сентябре, а бета-версия станет доступна в ближайшее время.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение AIN.UA.

Вместо iOS 19 сразу iOS 26

Обновленная iOS 26 для iPhone получила дизайн в стиле "жидкого стекла" — интерфейс стал более прозрачным, более плавным и еще более визуально привлекательным. В частности, на экране блокировки можно увеличивать цифры часов, а также устанавливать 3D-заставки и динамические обои с музыкальным сопровождением. Apple обещает больше возможностей для персонализации.

Камеру сделали проще в использовании: теперь при запуске доступны только основные режимы – фото и видео. А раздел с фото и медиаконтентом был организован более удобно — с новыми вкладками для альбомов и других категорий.

"Liquid Glass" — "Жидкое стекло"

Apple внедряет кардинально обновленный дизайн впервые со времен iOS 7 (2013 года), представив концепцию "Liquid Glass" — "Жидкое стекло". Этот стиль включает в себя новые визуальные текстуры, которые появятся как в системных приложениях, так и на экране блокировки. Дизайн будет поддерживать как светлую, так и темную темы, а пользователи смогут персонализировать цветовую палитру в соответствии с собственными предпочтениями.

CarPlay

CarPlay претерпел полноценный редизайн. В новой версии появилась поддержка виджетов, а также переключение между светлым и темным режимами. Многие обновления, ранее касавшиеся только iOS, теперь адаптированы и для автомобильного интерфейса.

Кроме того, CarPlay Ultra получил расширенные возможности кастомизации дизайна, что особенно важно для разных автопроизводителей, интегрирующих эту систему в собственные модели.

Apple Intelligence

Foundation Models framework позволит разработчикам и другим приложениям использовать LLM Apple Intelligence.

Телефонная функциональность в iOS 26 стала еще умнее благодаря Apple Intelligence. Система сможет автоматически суммировать содержание ваших разговоров, а усовершенствованный фильтр звонков будет анализировать входящие вызовы из неизвестных номеров. Новое обновление позволяет абонентам сразу указывать причину звонка — для большего удобства и прозрачности общения.

Приложение "Сообщение"

В приложении "Сообщения" появилась возможность персонализировать фоны чатов, включая создание их с помощью встроенного искусственного интеллекта. В групповых чатах были добавлены опросы и индикаторы набора текста. Сообщения от неизвестных номеров теперь автоматически отделяются от известных, что помогает поддерживать порядок в окне переписки.

Apple также позволила комбинировать эмодзы между собой и добавлять к ним объяснения для лучшей генерации. Обновленный Image Playground теперь интегрирует chatGPT, а разработчики могут использовать эти возможности через новый API.

Среди нововведений — функция автоматического перевода сообщений, видео и звонков, которую также можно интегрировать в сторонние приложения с помощью нового API.

Apple Music и Карты

Apple Music получает функцию живого перевода, позволяющую лучше понимать тексты песен. Также добавили AutoMix — инструмент для плавного смешения мелодий с растяжением времени и синхронизацией ритмов. Кроме того, пользователи могут теперь закреплять любимых исполнителей.

В приложении Карты появилась возможность хранить и персонализировать любимые маршруты, давать им имена. Кроме этого, Apple представила функцию диджитал-документов, хотя она пока не имеет большой актуальности в Украине.

Apple Arcade

Apple Arcade получает отдельное приложение Games, которое будет показывать детали и персональные рекомендации на основе ваших игр. В нем также есть специальная вкладка Apple Arcade. В библиотеке можно просмотреть все игры, которые вы когда-либо загружали из App Store. Кроме того, появилась функция "играть вместе", позволяющая следить за тем, во что играют ваши друзья, а также видеть их достижения в режиме реального времени.

Visual Intelligence

Функция, ранее представленная в Samsung, теперь доступна и у Apple. Она позволяет выделять объекты на фото и скриншотах, чтобы, например, находить, где их можно приобрести. Кроме того, можно добавлять события из афиш непосредственно в календарь (пока, вероятно, только для США). Искусственный интеллект будет распознавать объекты, а ChatGPT сможет отвечать на запросы о том, что отображается на экране.

WatchOS 26 и Workout Buddy

WatchOS 26 получила обновленный дизайн в стиле Liquid Glass, а искусственный интеллект стал еще более точным в распознавании ваших потребностей и состояний.

Функция Workout Buddy интегрирует Apple Intelligence в watchOS, выступая в роли персонального тренера, мотивирующего пользователя на основе его достижений. Она не только комментирует тренировки, но и суммирует их результаты — функция доступна на английском языке.

Пользователи также смогут создавать собственные тренировки и добавлять их в список, а ИИ будет автоматически подбирать лучшую музыку для занятий, учитывая индивидуальные предпочтения.

О дизайне

Также обновят дизайн на iPad, Apple Watch, Mac и Apple TV. Все новые операционки теперь будут нумероваться под год.

Напомним, в апреле компания Apple впервые стала лидером по мировым продажам смартфонов с долей 19% благодаря запуску iPhone 16e и высокому спросу в таких странах как Япония и Индия.