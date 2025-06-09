Apple презентувала iOS 26: скляний дизайн, ШІ та нові функції

На конференції WWDC 2025 Apple представила iOS 26 — глобальне оновлення для iPhone з абсолютно новим дизайном Liquid Glass, переробленими повідомленнями, підтримкою штучного інтелекту, оновленим CarPlay та безліччю інноваційних функцій. Реліз для всіх очікується у вересні, а бета-версія стане доступною вже найближчим часом.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення AIN.UA.

Замість iOS 19 — одразу iOS 26

Оновлена iOS 26 для iPhone отримала дизайн у стилі "рідкого скла" — інтерфейс став прозорішим, плавнішим і ще більш візуально привабливим. Зокрема, на екрані блокування можна збільшувати цифри годинника, а також встановлювати 3D-заставки та динамічні шпалери з музичним супроводом. Apple обіцяє більше можливостей для персоналізації.

Камеру зробили простішою у використанні: тепер при запуску доступні лише основні режими — фото та відео. А розділ із фото й медіаконтентом організували зручніше — з новими вкладками для альбомів та інших категорій.

"Liquid Glass" — "Рідке скло"

Apple впроваджує кардинально оновлений дизайн вперше з часів iOS 7 (2013 року), представивши концепцію "Liquid Glass" — "Рідке скло". Цей стиль включає нові візуальні текстури, які з’являться як у системних застосунках, так і на екрані блокування. Дизайн підтримуватиме як світлу, так і темну теми, а користувачі зможуть персоналізувати кольорову палітру відповідно до власних уподобань.

CarPlay

CarPlay зазнав повноцінного редизайну. У новій версії з’явилися підтримка віджетів, а також можливість перемикання між світлим і темним режимами. Багато оновлень, що раніше стосувалися лише iOS, тепер адаптовано й для автомобільного інтерфейсу.

Крім того, CarPlay Ultra отримав розширені можливості кастомізації дизайну, що особливо важливо для різних автовиробників, які інтегрують цю систему у власні моделі.

Apple Intelligence

Foundation Models framework дозволить розробникам та іншим програмам використовувати LLM Apple Intelligence.

Телефонна функціональність в iOS 26 стала ще розумнішою завдяки Apple Intelligence. Система зможе автоматично підсумовувати зміст ваших розмов, а вдосконалений фільтр дзвінків аналізуватиме вхідні виклики з невідомих номерів. Нове оновлення також дозволяє абонентам одразу вказувати причину дзвінка — для більшої зручності та прозорості спілкування.

Застосунок "Повідомлення"

У застосунку "Повідомлення" з’явилася можливість персоналізувати фони чатів, включно зі створенням їх за допомогою вбудованого штучного інтелекту. У групових чатах додали опитування та індикатори набору тексту. Повідомлення від невідомих номерів тепер автоматично відокремлюються від відомих, що допомагає підтримувати порядок у вікні переписки.

Apple також дозволила комбінувати емодзі між собою і додавати до них пояснення для кращої генерації. Оновлений Image Playground тепер інтегрує chatGPT, а розробники можуть використовувати ці можливості через новий API.

Серед нововведень — функція автоматичного перекладу повідомлень, відео та дзвінків, яку також можна інтегрувати у сторонні додатки за допомогою нового API.

Apple Music та Мапи

Apple Music отримує функцію живого перекладу, що дозволяє краще розуміти тексти пісень. Також додали AutoMix — інструмент для плавного поєднання мелодій із розтягуванням часу та синхронізацією ритмів. Крім того, користувачі тепер можуть закріплювати улюблених виконавців.

У застосунку Мапи з’явилася можливість зберігати та персоналізувати улюблені маршрути, давати їм власні назви. Окрім цього, Apple презентувала функцію діджитал-документів, хоча вона поки що не має великої актуальності в Україні.

Apple Arcade

Apple Arcade отримує окремий додаток Games, який показуватиме деталі та персоналізовані рекомендації на основі ваших ігор. У ньому також є спеціальна вкладка для Apple Arcade. У бібліотеці можна переглянути всі ігри, які ви коли-небудь завантажували з App Store. Крім того, з’явилася функція "грати разом", що дозволяє стежити за тим, у що грають ваші друзі, а також бачити їхні досягнення в режимі реального часу.

Visual Intelligence

Функція, раніше представлена в Samsung, тепер доступна і в Apple. Вона дозволяє виділяти об’єкти на фото та скриншотах, щоб, наприклад, знаходити, де їх можна придбати. Крім того, можна додавати події з афіш безпосередньо до календаря (поки що, ймовірно, лише для США). Штучний інтелект розпізнаватиме об’єкти, а ChatGPT зможе відповідати на запити про те, що саме відображено на екрані.

WatchOS 26 та Workout Buddy

WatchOS 26 отримала оновлений дизайн у стилі Liquid Glass, а штучний інтелект став ще точнішим у розпізнаванні ваших потреб і станів.

Функція Workout Buddy інтегрує Apple Intelligence в watchOS, виступаючи в ролі персонального тренера, який мотивує користувача на основі його досягнень. Вона не лише коментує тренування, а й підсумовує їх результати — наразі функція доступна англійською мовою.

Користувачі також зможуть створювати власні тренування та додавати їх до списку, а ШІ автоматично підбиратиме найкращу музику для занять, враховуючи індивідуальні вподобання.

Про дизайн

Також оновлять дизайн на iPad, Apple Watch, Mac і Apple TV. Усі нові операційки відтепер нумеруватимуться під рік.

Нагадаємо, у квітні компанія Apple вперше стала лідером по світовим продажам смартфонів з часткою 19% завдяки запуску iPhone 16e та високому попиту в таких країнах, як Японія та Індія.