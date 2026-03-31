Арабские страны могут потерять 200 миллиардов долларов из-за войны с Ираном – ООН

Вооруженный конфликт с участием США, Израиля и Ирана чреват катастрофическими последствиями для экономики арабских стран. Потери могут составить почти 200 миллиардов долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Согласно новому исследованию Организации Объединенных Наций, суммарные потери валового внутреннего продукта региона составят от 120 до 194 миллиардов долларов.

Эксперты отмечают, что даже при быстром завершении боевых действий социально-экономический удар будет глубоким и длительным, охватив почти все государства Ближнего Востока и Леванта.

Безработица и рост уровня бедности

Экономическая дестабилизация спровоцирует критические изменения на рынке труда. По оценкам ООН, уровень безработицы в регионе может возрасти на четыре процентных пункта, что приведет к потере примерно 3,6 миллиона рабочих мест.

Такие процессы неизбежно усилят социальную напряженность, поскольку около четырех миллионов человек окажутся на грани бедности.

Представители ПРООН называют этот кризис "тревожным звонком" для правительств стран, вынужденных искать пути спасения национальных экономик в условиях военной эскалации.

Экономический спад в странах Персидского залива

Наибольшие потери понесут государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Из-за фактического закрытия Ормузского пролива Катар, Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ упустили возможность экспортировать значительную часть нефти и природного газа.

По прогнозам Goldman Sachs, ВВП Катара и Кувейта может сократиться на 14% уже в этом году, что станет самым плохим показателем со времен войны в Персидском заливе в начале 1990-х годов.

Хотя Саудовская Аравия частично может перенаправить потоки нефти, страна все равно столкнется с падением экономики на уровне 3-5%.

Угроза продовольственной безопасности

Конфликт уже привел к ухудшению инвестиционного климата в регионе. Доходность государственных облигаций стран Персидского залива выросла до пятилетних максимумов, что отражает высокие риски для мировых инвесторов.

Это создает трудности для финансирования крупных инфраструктурных проектов, поскольку государственный долг региона в марте составил 1,2 триллиона долларов.

Кроме финансового сектора, под ударом оказалась продовольственная безопасность более бедных стран из-за резкого роста цен на удобрения и продукты питания в результате логистического коллапса.

Напомним, эскалация на Ближнем Востоке разгоняет мировые цены на нефть, повышая риски нового энергетического шока. Впрочем, в Украине эффект пока смягчает конкуренция между сетями АЗС, хотя потенциал для удорожания топлива остается высоким.