Арабські країни можуть втратити 200 мільярдів доларів через війну з Іраном – ООН

Збройний конфлікт за участю США, Ізраїлю та Ірану загрожує катастрофічними наслідками для економіки арабських країн. Втрати можуть сягнути майже 200 мільярдів доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Згідно з новим дослідженням Організації Об'єднаних Націй, сумарні втрати валового внутрішнього продукту регіону складуть від 120 до 194 мільярдів доларів.

Експерти наголошують, що навіть за умови швидкого завершення бойових дій, соціально-економічний удар буде глибоким і тривалим, охопивши майже всі держави Близького Сходу та Леванту.

Безробіття та зростання рівня бідності

Економічна дестабілізація спровокує критичні зміни на ринку праці. За оцінками ООН, рівень безробіття в регіоні може зрости на чотири відсоткові пункти, що призведе до втрати приблизно 3,6 мільйона робочих місць.

Такі процеси неминуче посилять соціальну напруженість, оскільки близько чотирьох мільйонів людей опиняться за межею бідності.

Представники ПРООН називають цю кризу "тривожним дзвінком" для урядів країн, які змушені шукати шляхи порятунку національних економік в умовах воєнної ескалації.

Економічний спад у країнах Перської затоки

Найбільших втрат зазнають держави Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Через фактичне закриття Ормузької протоки Катар, Кувейт, Саудівська Аравія та ОАЕ втратили можливість експортувати значну частину нафти та природного газу.

За прогнозами Goldman Sachs, ВВП Катару та Кувейту може скоротитися на 14% вже цього року, що стане найгіршим показником з часів війни в Перській затоці на початку 1990-х років.

Хоча Саудівська Аравія має змогу частково перенаправити потоки нафти, країна все одно зіткнеться з падінням економіки на рівні 3-5%.

Загроза продовольчій безпеці

Конфлікт уже спричинив погіршення інвестиційного клімату в регіоні. Дохідність державних облігацій країн Перської затоки зросла до п'ятирічних максимумів, що відображає високі ризики для світових інвесторів.

Це створює труднощі для фінансування великих інфраструктурних проєктів, оскільки державний борг регіону в березні сягнув 1,2 трильйона доларів.

Окрім фінансового сектору, під ударом опинилася продовольча безпека бідніших країн через різке зростання цін на добрива та продукти харчування внаслідок логістичного колапсу.

Нагадаємо, ескалація на Близькому Сході розганяє світові ціни на нафту, підвищуючи ризики нового енергетичного шоку. Втім, в Україні ефект поки пом’якшує конкуренція між мережами АЗС, хоча потенціал для подорожчання пального залишається високим.