Хімічний завод у Саудівській Аравії зупинив виробництво через конфлікт на Близькому Сході

Саудівський нафтохімічний комплекс Sadara Chemical Co., що є спільним проєктом Saudi Aramco та американської Dow Chemical Co., оголосив про припинення виробничих процесів.

Причиною зупинки стали масштабні збої в ланцюгах постачання та загальна дестабілізація енергетичних операцій у регіоні.

У офіційній заяві компанії зазначено, що наразі неможливо надати точну оцінку термінів відновлення роботи заводу.

Повернення до повноцінного функціонування залежатиме від комплексу внутрішніх та міжнародних факторів, що напряму пов'язані з безпековою ситуацією.

Вплив блокування Ормузької протоки

Ормузька протока, яка забезпечує транзит п’ятої частини світових обсягів нафти та зрідженого газу, залишається практично заблокованою для судноплавства.

Це змусило королівство не лише скоротити видобуток сировини, а й терміново перенаправити експортні потоки.

Наразі трубопровід, що веде до західних портів країни, працює на межі своєї потужності, виступаючи єдиним доступним обхідним шляхом для постачання ресурсів на зовнішні ринки.

Про завод Sadara

Завод Sadara є флагманським проєктом Saudi Aramco вартістю близько 20 мільярдів доларів.

Його потужності дозволяють щороку виробляти близько 3 мільйонів тонн пластмас та високоцінних хімікатів.

Припинення роботи такого масштабного підприємства створює додатковий тиск на ринок хімічної продукції та підкреслює вразливість великих індустріальних об'єктів в умовах тривалого регіонального конфлікту.

Нагадаємо, Саудівська Аравія надала своїм довгостроковим клієнтам можливість отримувати нафту за квітневими контрактами через порт Янбу на Червоному морі, готуючись до тривалих перебоїв в Ормузькій протоці.