Химический завод в Саудовской Аравии остановил производство из-за конфликта на Ближнем Востоке
Саудовский нефтехимический комплекс Sadara Chemical Co., являющийся совместным проектом Saudi Aramco и американской Dow Chemical Co., объявил о прекращении производственных процессов.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .
Причиной остановки стали масштабные сбои в цепях снабжения и всеобщая дестабилизация энергетических операций в регионе.
В официальном заявлении компании отмечено, что в настоящее время невозможно дать точную оценку сроков возобновления работы завода.
Возврат к полноценному функционированию будет зависеть от комплекса внутренних и международных факторов, напрямую связанных с ситуацией в сфере безопасности.
Влияние блокировки Ормузского пролива
Ормузский пролив, обеспечивающий транзит пятой части мировых объемов нефти и сжиженного газа, остается практически заблокированным для судоходства.
Это вынудило королевство не только сократить добычу сырья, но и срочно перенаправить экспортные потоки.
В настоящее время трубопровод, ведущий к западным портам страны, работает на грани своей мощности, выступая единственным доступным обходным путем для поставки ресурсов на внешние рынки.
О заводе Sadara
Завод Sadara является флагманским проектом Saudi Aramco стоимостью около 20 миллиардов долларов.
Его мощности позволяют ежегодно производить около 3 миллионов тонн пластмасс и высокоценных химикатов.
Остановка работы такого масштабного предприятия создает дополнительное давление на рынок химической продукции и подчеркивает уязвимость крупных индустриальных объектов в условиях длительного регионального конфликта.
Напомним, Саудовская Аравия предоставила своим долгосрочным клиентам возможность получать нефть по апрельским контрактам через порт Янбу на Красном море, готовясь к длительным перебоям в Ормузском проливе.