Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,77

EUR

50,75

50,50

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Химический завод в Саудовской Аравии остановил производство из-за конфликта на Ближнем Востоке

Завод Saudi Aramco и Dow Chemical
Завод Saudi Aramco и Dow Chemical прекратил работу/Sadara

Саудовский нефтехимический комплекс Sadara Chemical Co., являющийся совместным проектом Saudi Aramco и американской Dow Chemical Co., объявил о прекращении производственных процессов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Причиной остановки стали масштабные сбои в цепях снабжения и всеобщая дестабилизация энергетических операций в регионе.

В официальном заявлении компании отмечено, что в настоящее время невозможно дать точную оценку сроков возобновления работы завода.

Возврат к полноценному функционированию будет зависеть от комплекса внутренних и международных факторов, напрямую связанных с ситуацией в сфере безопасности.

Влияние блокировки Ормузского пролива

Ормузский пролив, обеспечивающий транзит пятой части мировых объемов нефти и сжиженного газа, остается практически заблокированным для судоходства.

Это вынудило королевство не только сократить добычу сырья, но и срочно перенаправить экспортные потоки.

В настоящее время трубопровод, ведущий к западным портам страны, работает на грани своей мощности, выступая единственным доступным обходным путем для поставки ресурсов на внешние рынки.

О заводе Sadara

Завод Sadara является флагманским проектом Saudi Aramco стоимостью около 20 миллиардов долларов.

Его мощности позволяют ежегодно производить около 3 миллионов тонн пластмасс и высокоценных химикатов.

Остановка работы такого масштабного предприятия создает дополнительное давление на рынок химической продукции и подчеркивает уязвимость крупных индустриальных объектов в условиях длительного регионального конфликта.

Напомним, Саудовская Аравия предоставила своим долгосрочным клиентам возможность получать нефть по апрельским контрактам через порт Янбу на Красном море, готовясь к длительным перебоям в Ормузском проливе.

Автор:
Татьяна Бессараб