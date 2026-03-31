Химический завод в Саудовской Аравии остановил производство из-за конфликта на Ближнем Востоке

Саудовский нефтехимический комплекс Sadara Chemical Co., являющийся совместным проектом Saudi Aramco и американской Dow Chemical Co., объявил о прекращении производственных процессов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Причиной остановки стали масштабные сбои в цепях снабжения и всеобщая дестабилизация энергетических операций в регионе.

В официальном заявлении компании отмечено, что в настоящее время невозможно дать точную оценку сроков возобновления работы завода.

Возврат к полноценному функционированию будет зависеть от комплекса внутренних и международных факторов, напрямую связанных с ситуацией в сфере безопасности.

Влияние блокировки Ормузского пролива

Ормузский пролив, обеспечивающий транзит пятой части мировых объемов нефти и сжиженного газа, остается практически заблокированным для судоходства.

Это вынудило королевство не только сократить добычу сырья, но и срочно перенаправить экспортные потоки.

В настоящее время трубопровод, ведущий к западным портам страны, работает на грани своей мощности, выступая единственным доступным обходным путем для поставки ресурсов на внешние рынки.

О заводе Sadara

Завод Sadara является флагманским проектом Saudi Aramco стоимостью около 20 миллиардов долларов.

Его мощности позволяют ежегодно производить около 3 миллионов тонн пластмасс и высокоценных химикатов.

Остановка работы такого масштабного предприятия создает дополнительное давление на рынок химической продукции и подчеркивает уязвимость крупных индустриальных объектов в условиях длительного регионального конфликта.

Напомним, Саудовская Аравия предоставила своим долгосрочным клиентам возможность получать нефть по апрельским контрактам через порт Янбу на Красном море, готовясь к длительным перебоям в Ормузском проливе.