АРМА готовит к управлению гостиницу в центре Одессы

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к конкурсному отбору управляющего торгово-офисным центром "Марсель" в Одессе. Общая площадь передаваемой агентству коммерческой недвижимости превышает 4,3 тыс. кв. м.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АРМА.

Актив находится в центральной части Одессы.

Основным объектом является нежилое здание торгово-офисного центра по ул. Нежинской, 79 площадью 3670,7 кв. м.

В состав актива также входят нежилые помещения первого этажа и подвала площадью 363,5 кв. м, помещение второго этажа площадью 276,3 кв. м и отдельное нежилое помещение площадью 6,2 кв. м.

В АРМА отмечают, что расположение в центральной части города и коммерческое назначение недвижимости создают возможности для дальнейшего использования в торговой и офисной деятельности.

Следующим этапом должен стать конкурсный отбор управляющего актива.

Напомним, ранее сообщалось, что АРМА готовит к управлению еще три объекта недвижимости в Одессе общей площадью 3243 кв. м – пентхаус у моря, нежилое здание и офис-магазин.