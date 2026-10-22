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АРМА готує до управління готель в центрі Одеси

АРМА готує до управління комерційну нерухомість в центрі Одеси
АРМА готує до управління комерційну нерухомість в центрі Одеси

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до конкурсного відбору управителя торговельно-офісного центру "Марсель" в Одесі. Загальна площа переданої агентству комерційної нерухомості перевищує 4,3 тис. кв. м.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АРМА.

Актив розташований у центральній частині Одеси.

Основним об'єктом є нежитлова будівля торговельно-офісного центру на вул. Ніжинській, 79 площею 3670,7 кв. м.

До складу активу також входять нежитлові приміщення першого поверху та підвалу площею 363,5 кв. м, приміщення другого поверху площею 276,3 кв. м і окреме нежитлове приміщення площею 6,2 кв. м.

В АРМА зазначають, що розташування у центральній частині міста та комерційне призначення нерухомості створюють можливості для її подальшого використання у торговельній та офісній діяльності.

Наступним етапом має стати конкурсний відбір управителя активу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АРМА готує до управління ще три об’єкти нерухомості в Одесі загальною площею 3243 кв. м — пентхаус біля моря, нежитлову будівлю та офіс-магазин.

Автор:
Тетяна Гойденко

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