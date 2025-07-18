АРМА ищет управителя для гаражей Захарченко в центре Киева: объявлен конкурс

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс на отбор управляющего для арестованных машиномест в центре Киева, которые связывают с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

Речь идет о четырех гаражных местах, расположенных на улице Институтской в столице. Общая площадь объектов составляет 45,10 кв. По данным независимой оценки, проведенной компанией "ТР Инвест-компани", рыночная стоимость этих активов оценивается почти в 5 миллионов гривен (без НДС).

Гаражи были арестованы в рамках уголовного производства и переданы в управление АРМА в соответствии с определением следственного судьи Печерского районного суда города Киева. Агентство обеспечивает прозрачный механизм отбора управляющего через публичную электронную систему – конкурс уже открыт на платформе Prozorro.

Участие в конкурсе могут принять все заинтересованные стороны, за исключением представителей государства-агрессора. Конечный срок подачи предложений - 1 августа 2025 года до 18:00.

Напомним, еще в октябре прошлого года АРМА объявила конкурс по отбору управляющего и оценщика на арестованное имущество бывшего министра внутренних дел времен президента-беглеца Виктора Януковича Виталия Захарченко. Среди активов элитные поместья, земельные участки, квартиры в центре Киева и паркоместа.