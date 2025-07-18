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АРМА шукає управителя для гаражів Захарченка в центрі Києва: оголошено конкурс
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на відбір управителя для арештованих машиномісць у центрі Києва, які пов’язують із колишнім міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.
Йдеться про чотири гаражні місця, розташовані на вулиці Інститутській у столиці. Загальна площа об’єктів становить 45,10 квадратного метра. За даними незалежної оцінки, проведеної компанією "ТР Інвест-компані", ринкова вартість цих активів оцінюється у майже 5 мільйонів гривень (без ПДВ).
Гаражі були арештовані в межах кримінального провадження та передані в управління АРМА відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва. Агентство забезпечує прозорий механізм добору управителя через публічну електронну систему — конкурс уже відкрито на платформі Prozorro.
Участь у конкурсі можуть взяти всі зацікавлені сторони, за винятком представників держави-агресора. Кінцевий термін подання пропозицій — 1 серпня 2025 року до 18:00.
Нагадаємо, ще у жовтні минулого року АРМА оголосило конкурс з відбору управителя та оцінювача на арештоване майно колишнього міністра внутрішніх справ часів президента-втікача Віктора Януковича Віталія Захарченка. Серед активів: елітні маєтки, земельні ділянки, квартири в центрі Києва та паркомісця.