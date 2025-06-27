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АРМА ищет управляющего для имущества телеканала "Наш": активы оценены в 15,8 млн грн
Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), объявило открытый конкурс на управление арестованным имуществом телеканала "Наш", которое выставлено на аукцион в системе Prozorro.Продажи.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА .
Согласно определению следственного судьи Соломенского районного суда Киева, в управление переданы активы трех компаний, связанных с телеканалом:
- ООО " Наша Прага ";
- ООО " Наш 24 ";
- ООО " Наш 365 ".
Речь идет о профессиональном аудио- и видеооборудовании, которое использовалось в работе телеканала. Эта техника может быть востребована в сфере телевидения, кинопроизводства, рекламы и создания онлайн-контента. Высокий технический уровень оборудования делает актив привлекательным для потенциальных управляющих.
Независимая оценка, проведенная ООО " Контакт-сервис ", определила общую стоимость активов почти в 15,8 млн гривен.
Конечный срок подачи тендерных предложений — 8 июля 2025 года.
В АРМА отметили, что речь идет об активах, связанных с враждебной пропагандой или полученных коррупционным путем. Агентство гарантирует прозрачное управление каждым переданным имуществом в интересах государства и сил обороны Украины.
Напомним, еще в 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против ряда компаний на 5 лет. Кроме других, под ограничения попал телеканал "Наш", принадлежавший экснардепу Евгению Мураеву.
Кроме того, еще осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева. В ходе следственных действий по адресам фигуранта были обнаружены наличные деньги в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.