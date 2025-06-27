АРМА шукає управителя для майна телеканалу "Наш": активи оцінено в 15,8 млн грн

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) оголосило відкритий конкурс на управління арештованим майном телеканалу "Наш", яке виставлено на аукціон у системі Prozorro.Продажі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Згідно з ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду Києва, в управління передано активи трьох компаній, пов’язаних із телеканалом:

ТОВ " Наша Прага ";

Наша Прага ТОВ " Наш 24 ";

Наш 24 ТОВ " Наш 365 ".

Йдеться про професійне аудіо- та відеообладнання, яке використовувалося в роботі телеканалу. Ця техніка може бути затребуваною у сферах телебачення, кіновиробництва, реклами та створення онлайн-контенту. Високий технічний рівень обладнання робить актив привабливим для потенційних управителів.

Незалежна оцінка, проведена ТОВ "Контакт-сервіс", визначила загальну вартість активів у майже 15,8 млн гривень.

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Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 8 липня 2025 року. Детальні умови участі доступні в системі Prozorro.Продажі.

В АРМА наголосили, що йдеться про активи, пов’язані з ворожою пропагандою або здобуті корупційним шляхом. Агентство гарантує прозоре управління кожним переданим майном в інтересах держави та Сил оборони України.

Нагадаємо, ще у 2022 році Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення запровадити санкції проти низки компаній на 5 років. Окрім інших під обмеження потрапив телеканал "Наш", який належав екснардепу Євгену Мураєву.

Крім того, ще восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва. Під час слідчих дій за адресами фігуранта було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.