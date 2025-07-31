АРМА нашло миллионные активы лиц, финансировавших оккупационную администрацию РФ: что известно

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросу следственных органов выявило и разыскало активы лиц, подозреваемых в финансировании оккупационной администрации РФ во временно оккупированной Донецкой области. Стоимость найденного имущества составляет десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АРМА.

Розыск активов коллаборантов

Лица, подозреваемые в сотрудничестве с российскими оккупантами, финансировали деятельность так называемой оккупационной администрации РФ на временно захваченной территории Донецкой области, переводили деньги в Россию и вели бизнес в захваченном Крыму.

По запросу следствия АРМА провело масштабную проверку и выявило имущество, которое может принадлежать этим лицам. Среди найденного:

корпоративные права в компаниях более чем на 72 млн грн;

45 автомобилей;

44 объекта недвижимости;

20 единиц сельхозтехники с комплектующими;

11 земельных участков.

Общая стоимость найденных активов составляет десятки миллионов гривен. Это свидетельствует о больших масштабах незаконной деятельности подозреваемых.

Напомним, АРМА в 2025 году уже перечислило в госбюджет Украины более 4 млрд. грн.