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АРМА знайшло мільйонні активи осіб, які фінансували окупаційну адміністрацію РФ: що відомо
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за запитом слідчих органів виявило та розшукало активи осіб, підозрюваних у фінансуванні окупаційної адміністрації РФ в тимчасово окупованій Донецькій області. Вартість знайденого майна сягає десятків мільйонів гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Розшук активів колаборантів
Особи, яких підозрюють у співпраці з російськими окупантами, фінансували діяльність так званої окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій території Донецької області, переказували гроші до Росії та вели бізнес у захопленому Криму.
На запит слідства АРМА провело масштабну перевірку і виявило майно, яке може належати цим особам. Серед знайденого:
- корпоративні права в компаніях на понад 72 млн грн;
- 45 автомобілів;
- 44 об’єкти нерухомості;
- 20 одиниць сільгосптехніки з комплектуючими;
- 11 земельних ділянок.
Загальна вартість знайдених активів становить десятки мільйонів гривень. Це свідчить про великі масштаби незаконної діяльності підозрюваних.
Нагадаємо, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 млрд грн. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.