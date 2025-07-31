АРМА знайшло мільйонні активи осіб, які фінансували окупаційну адміністрацію РФ: що відомо

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за запитом слідчих органів виявило та розшукало активи осіб, підозрюваних у фінансуванні окупаційної адміністрації РФ в тимчасово окупованій Донецькій області. Вартість знайденого майна сягає десятків мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Розшук активів колаборантів

Особи, яких підозрюють у співпраці з російськими окупантами, фінансували діяльність так званої окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій території Донецької області, переказували гроші до Росії та вели бізнес у захопленому Криму.

На запит слідства АРМА провело масштабну перевірку і виявило майно, яке може належати цим особам. Серед знайденого:

корпоративні права в компаніях на понад 72 млн грн;

45 автомобілів;

44 об’єкти нерухомості;

20 одиниць сільгосптехніки з комплектуючими;

11 земельних ділянок.

Загальна вартість знайдених активів становить десятки мільйонів гривень. Це свідчить про великі масштаби незаконної діяльності підозрюваних.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 млрд грн. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.