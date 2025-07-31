Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,02

EUR

48,15

--0,08

Готівковий курс:

USD

41,70

41,65

EUR

48,50

48,14

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АРМА знайшло мільйонні активи осіб, які фінансували окупаційну адміністрацію РФ: що відомо

гривні
Розшук активів колаборантів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за запитом слідчих органів виявило та розшукало активи осіб, підозрюваних у фінансуванні окупаційної адміністрації РФ  в тимчасово окупованій Донецькій області. Вартість знайденого майна сягає десятків мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Розшук активів колаборантів

Особи, яких підозрюють у співпраці з російськими окупантами, фінансували діяльність так званої окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій території Донецької області, переказували гроші до Росії та вели бізнес у захопленому Криму.

На запит слідства АРМА провело масштабну перевірку і виявило майно, яке може належати цим особам. Серед знайденого:

  • корпоративні права в компаніях на понад 72 млн грн;
  • 45 автомобілів;
  • 44 об’єкти нерухомості;
  • 20 одиниць сільгосптехніки з комплектуючими;
  • 11 земельних ділянок.

Загальна вартість знайдених активів становить десятки мільйонів гривень. Це свідчить про великі масштаби незаконної діяльності підозрюваних.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 млрд грн. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Автор:
Ольга Опенько