АРМА передает арестованные картины Медведчука в Национальный музей

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов инициирует передачу 149 арестованных произведений искусства, принадлежавших семье Виктора Медведчука, в Национальный художественный музей Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

Речь идет о картинах, иконах и других произведениях, которые имеют культурную ценность и по выводам экспертизы 2024 составляют часть национального наследия.

Среди произведений работы классиков закарпатской школы, в частности Иосифа Бокшая, Гаврила Глюка и Адальберта Эрдели. Экспертную оценку проводили специалисты музея по инициативе АРМА, чтобы определить художественную и историческую ценность изъятых объектов.

Передача культурных ценностей стала возможной после вступления изменений в закон "Об АРМА" с 30 июля 2025 года. Теперь агентство может передавать активы, обладающие культурной значимостью, без проведения конкурса — по решению Кабинета министров.

Всего 285 картин были арестованы по решению следственного судьи Печерского райсуда Киева 149 из них признаны культурными ценностями.

Напомним, вся коллекция Медведчука была разделена на две части. Одну из них оценили почти в 4 млн грн и продали на Prozorro. Продажи, а другую, состоящую из 149 картин, имеющих культурную ценность и драгоценных, планируют передать в украинские музеи.

Кроме этого,АРМА продало на аукционе последние арестованные часы из коллекции Медведчука. Торги проходили по схеме гибридного голландского аукциона, то есть на понижение цены. Стартовая цена лота составляла 461231,50 грн, победила ставка в 285 тыс. грн. грн.