АРМА передає арештовані картини Медведчука до Національного музею

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів ініціює передачу 149 арештованих творів мистецтва, які належали родині Віктора Медведчука, до Національного художнього музею України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Йдеться про картини, ікони та інші витвори, які мають культурну цінність і за висновками експертизи 2024 року становлять частину національної спадщини.

Серед творів — роботи класиків закарпатської школи, зокрема Йосипа Бокшая, Гаврила Глюка та Адальберта Ерделі. Експертну оцінку проводили фахівці музею за ініціативи АРМА, аби визначити мистецьку та історичну цінність вилучених об’єктів.

Передача культурних цінностей стала можливою після набуття чинності змін до закону "Про АРМА" з 30 липня 2025 року. Тепер агентство може передавати активи, що мають культурну значущість, без проведення конкурсу — за рішенням Кабінету міністрів.

Загалом 285 картин було арештовано за рішенням слідчого судді Печерського райсуду Києва. 149 із них визнано такими, що становлять культурну цінність.

Нагадаємо, вся колекція Медведчука була розділена на дві частини. Одну з них оцінили в майже 4 млн грн і продали на Prozorro.Продажі, а іншу, яка складається зі 149 картин, що мають культурну цінність та є дороговартісними, планують передати до українських музеїв.

Окрім цього, АРМА продало на аукціоні останній арештований годинник з колекції Медведчука. Торги проходили за схемою гібридного голландського аукціону, тобто на пониження ціни. Стартова ціна лоту складала 461 231,50 грн, перемогла ставка у 285 тис. грн.