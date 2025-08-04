АРМА снова выставило на торги более 1,5 тысяч тонн метанола со скидкой 50%

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило повторные электронные торги арестованным активом – партией метанола весом 1525,3 тонны. Стартовая цена лота установлена на уровне 28,4 млн грн, что вдвое меньше первоначальной оценочной стоимости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

По данным независимой оценки, проведенной ООО "Риэлтер-Украина", начальная рыночная стоимость метанола составляла почти 57 млн грн. Согласно условиям повторного аукциона, актив реализуется с 50-процентной скидкой.

Кроме суммы покупки, победитель торгов должен будет оплатить более 44 млн грн таможенных платежей в государственный бюджет Украины.

Отмечается, что метанол – важное органическое вещество, широко используемое в химической промышленности, в частности для производства растворителей, горючего, смол и синтез-газа. Повторная продажа открывает возможность предприятиям приобрести стратегическое сырье на конкурентных условиях.

Аукцион пройдет 13 августа 2025 года. Прием предложений продлится до 12 августа в 20:00.

Напомним, 21 июля АРМА впервые выставила на электронные торги более 1,5 тыс. тонн арестованного метанола. Тогда стоимость актива оценили почти в 57 млн грн.