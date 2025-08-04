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АРМА знову виставило на торги понад 1,5 тисячі тонн метанолу зі знижкою 50%

АРМА
Стартова ціна лота встановлена на рівні 28,4 млн грн / АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило повторні електронні торги арештованим активом — партією метанолу вагою 1,5 тисячі тонни. Стартова ціна лота встановлена на рівні 28,4 млн грн, що вдвічі менше за первинну оціночну вартість.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

За даними незалежної оцінки, яку провело ТОВ "Ріелтер-Україна", початкова ринкова вартість метанолу становила майже 57 млн грн. Згідно з умовами повторного аукціону, актив реалізується із 50-відсотковою знижкою.

Окрім суми покупки, переможець торгів повинен буде сплатити понад 44 млн грн митних платежів до державного бюджету України.

Зазначається, що метанол — важлива органічна речовина, що широко використовується у хімічній промисловості, зокрема для виробництва розчинників, пального, смол та синтез-газу. Повторний продаж відкриває можливість для підприємств придбати стратегічну сировину на конкурентних умовах.

Аукціон відбудеться 13 серпня 2025 року. Прийом пропозицій триватиме до 12 серпня о 20:00.

Нагадаємо, 21 липня АРМА вперше виставила на електронні торги понад 1,5 тис. тонн арештованого метанолу. Тоді вартість активу оцінили у майже 57 млн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко