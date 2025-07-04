АРМА втрое увеличила отбор управляющих активов через Prozorro в 2025 году: детали

За первое полугодие 2025 года Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело 101 процедуру открытых торгов по отбору управляющих арестованных активов через систему "Прозорро". Это втрое больше, чем за предыдущий год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы АРМА Елены Думы.

"Начиная со второй половины 2023 года АРМА приступила к системной трансформации своей работы, внедряя прозрачные правила и механизмы. Ключевым элементом этой трансформации стало использование системы Прозорро для проведения конкурсного отбора управляющих арестованных активов", — отметила Дума.

По ее словам, если в 2024 году агентство провело лишь 33 тендерных процедуры, то за 6 месяцев 2025 года их количество возросло до 101.

Ключевые показатели работы АРМА за I полугодие 2025 года

Процедуры и их объем:

101 процедура открытых торгов по отбору управляющих;

38 активных тендерных процедур (на 4 июля 2025 года);

68 обращений участников за разъяснениями рассмотрены.

Жалобы и обжалования:

75 жалоб поданы участниками процедур;

6 жалоб отозваны самими жалобщиками;

16 жалоб оставлено без рассмотрения;

19 жалоб удовлетворено в пользу участников;

23 решение АРМА признано законным по результатам рассмотрения АМКУ.

Остальные жалобы находятся на рассмотрении.

Кроме того, полгода Нацагентство работало над доработкой законопроекта №12374-д об усилении институциональной способности АРМА, чтобы процедуры отбора управляющих стали еще более эффективными и прозрачными. После учета большинства замечаний, законопроект получил поддержку парламента, что позволит АРМА работать с арестованными активами на качественно новом уровне.

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