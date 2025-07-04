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АРМА втричі збільшило відбір управителів активів через Prozorro у 2025 році: деталі
За перше півріччя 2025 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело 101 процедуру відкритих торгів на відбір управителів арештованих активів через систему "Прозорро". Це втричі більше, ніж за попередній рік.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення глави АРМА Олени Думи.
"Починаючи з другої половини 2023 року АРМА розпочало системну трансформацію своєї роботи, впроваджуючи прозорі правила та механізми. Ключовим елементом цієї трансформації стало використання системи Прозорро для проведення конкурсного відбору управителів арештованих активів", — зазначила Дума.
За її словами, якщо у 2024 році агентство провело лише 33 тендерні процедури, то за 6 місяців 2025 року їх кількість зросла до 101.
Ключові показники роботи АРМА за І півріччя 2025 року
Процедури та їх обсяг:
- 101 процедура відкритих торгів на відбір управителів;
- 38 активних тендерних процедур (станом на 4 липня 2025 року);
- 68 звернень учасників за роз’ясненнями розглянуто.
Скарги та оскарження:
- 75 скарг подано учасниками процедур;
- 6 скарг відкликано самими скаржниками;
- 16 скарг залишено без розгляду;
- 19 скарг задоволено на користь учасників;
- 23 рішення АРМА визнано законними за результатами розгляду АМКУ.
Решта скарг перебувають на розгляді.
Крім того, півроку Нацагентство працювало над доопрацюванням законопроєкту №12374-д про посилення інституційної спроможності АРМА, щоби процедури відбору управителів стали ще більш ефективними та прозорими. Після врахування більшості зауважень законопроєкт отримав підтримку парламенту, що дозволить АРМА працювати з арештованими активами на якісно новому рівні.
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