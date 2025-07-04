АРМА втричі збільшило відбір управителів активів через Prozorro у 2025 році: деталі

За перше півріччя 2025 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело 101 процедуру відкритих торгів на відбір управителів арештованих активів через систему "Прозорро". Це втричі більше, ніж за попередній рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення глави АРМА Олени Думи.

"Починаючи з другої половини 2023 року АРМА розпочало системну трансформацію своєї роботи, впроваджуючи прозорі правила та механізми. Ключовим елементом цієї трансформації стало використання системи Прозорро для проведення конкурсного відбору управителів арештованих активів", — зазначила Дума.

За її словами, якщо у 2024 році агентство провело лише 33 тендерні процедури, то за 6 місяців 2025 року їх кількість зросла до 101.

Ключові показники роботи АРМА за І півріччя 2025 року

Процедури та їх обсяг:

101 процедура відкритих торгів на відбір управителів;

38 активних тендерних процедур (станом на 4 липня 2025 року);

68 звернень учасників за роз’ясненнями розглянуто.

Скарги та оскарження:

75 скарг подано учасниками процедур;

6 скарг відкликано самими скаржниками;

16 скарг залишено без розгляду;

19 скарг задоволено на користь учасників;

23 рішення АРМА визнано законними за результатами розгляду АМКУ.

Решта скарг перебувають на розгляді.

Крім того, півроку Нацагентство працювало над доопрацюванням законопроєкту №12374-д про посилення інституційної спроможності АРМА, щоби процедури відбору управителів стали ще більш ефективними та прозорими. Після врахування більшості зауважень законопроєкт отримав підтримку парламенту, що дозволить АРМА працювати з арештованими активами на якісно новому рівні.

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