Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,72

--0,09

EUR

49,18

+0,04

Готівковий курс:

USD

41,70

41,65

EUR

49,55

49,35

Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АРМА втричі збільшило відбір управителів активів через Prozorro у 2025 році: деталі

дека для документів АРМА, ручка
Результати роботи АРМА за І півріччя 2025 року. / АРМА

За перше півріччя 2025 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело 101 процедуру відкритих торгів на відбір управителів арештованих активів через систему "Прозорро". Це втричі більше, ніж за попередній рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення глави АРМА Олени Думи.

"Починаючи з другої половини 2023 року АРМА розпочало системну трансформацію своєї роботи, впроваджуючи прозорі правила та механізми. Ключовим елементом цієї трансформації стало використання системи Прозорро для проведення конкурсного відбору управителів арештованих активів", — зазначила Дума.

За її словами, якщо у 2024 році агентство провело лише 33 тендерні процедури, то за 6 місяців 2025 року їх кількість зросла до 101.

Ключові показники роботи АРМА за І півріччя 2025 року

Процедури та їх обсяг:

  • 101 процедура відкритих торгів на відбір управителів; 
  • 38 активних тендерних процедур (станом на 4 липня 2025 року); 
  • 68 звернень учасників за роз’ясненнями розглянуто.

Скарги та оскарження:

  • 75 скарг подано учасниками процедур; 
  • 6 скарг відкликано самими скаржниками; 
  • 16 скарг залишено без розгляду; 
  • 19 скарг задоволено на користь учасників; 
  • 23 рішення АРМА визнано законними за результатами розгляду АМКУ.

Решта скарг перебувають на розгляді.

Крім того, півроку Нацагентство працювало над доопрацюванням законопроєкту №12374-д про посилення інституційної спроможності АРМА, щоби процедури відбору управителів стали ще більш ефективними та прозорими. Після врахування більшості зауважень законопроєкт отримав підтримку парламенту, що дозволить АРМА працювати з арештованими активами на якісно новому рівні.

Нагадаємо, оголосило ринкові консультації щодо управління трьома готельними комплексами в Одесі. Йдеться про історичний готель "Моцарт", функціонуючий бізнес-готель "ОК Одеса" в Аркадії та великий комплекс "Аркадія"

Автор:
Тетяна Ковальчук