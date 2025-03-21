АРМА выбрало управляющего для российского завода "Транспневматика" в Украине

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) завершило отбор управляющего для производственного комплекса ООО "Укртранспневматика" в городе Лебедин (Сумская область).

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Ранее предприятие принадлежало российскому АО "Транспневматика" – машиностроительному заводу, попавшему под арест в рамках санкционной политики Украины.

Победителем тендера, проведенного через систему Prozorro, стало ООО "Днепровский электромеханический завод". Согласно условиям договора, 99,9% доходов от управления этим активом будут направляться в Государственный бюджет Украины.

Кроме того, управляющий обязан осуществлять гарантированный платеж в размере 2024773,62 грн без НДС, независимо от финансовых результатов деятельности предприятия.

Актив завода был арестован и передан в управление АРМА в соответствии с решениями Заречного районного суда Сумы. В январе 2025 года агентство объявило конкурс на поиск управляющего, который теперь официально завершен.

Напомним, АРМА выставило на платформу Prozorro производственный комплекс ООО "Укртранспневматика", расположенный в городе Лебедин на Сумщине и ранее принадлежавший российскому АО "Транспневматика" для поиска управляющего еще в январе.