АРМА обрало управителя для російського заводу "Транспневматика" в Україні

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) завершило відбір управителя для виробничого комплексу ТОВ "Укртранспневматика" у місті Лебедин (Сумська область).

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Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Раніше підприємство належало російському АТ "Транспневматика" – машинобудівному заводу, який потрапив під арешт у межах санкційної політики України.

Переможцем тендеру, проведеного через систему Prozorro, стало ТОВ "Дніпровський електро-механічний завод". Згідно з умовами договору, 99,9% доходів від управління цим активом спрямовуватимуться до Державного бюджету України.

Крім того, управитель зобов’язаний здійснювати гарантований платіж у розмірі 2 024 773,62 грн без ПДВ, незалежно від фінансових результатів діяльності підприємства.

Актив заводу було арештовано та передано в управління АРМА відповідно до рішень Зарічного районного суду міста Суми. У січні 2025 року агентство оголосило конкурс на пошук управителя, який тепер офіційно завершено.

Нагадаємо, АРМА виставило на платформу Prozorro виробничий комплекс ТОВ "Укртранспневматика", який розташований у місті Лебедин на Сумщині та раніше належав російському АТ "Транспневматика" для пошуку управителя ще у січні.