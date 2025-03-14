В Україні запровадять управителів "останнього шансу" для арештованих активів

В Україні з’явиться механізм управителів "останнього шансу" для проблемних арештованих активів, які не вдалося передати в управління через аукціони.

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Про це розповіла голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна в інтерв'ю LIGA.net.

Це передбачено новою моделлю управління арештованими активами, що пропонується до другого читання в законопроєкті №12374-д.

За її словами, якщо після кількох спроб актив не знайде управителя, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) через систему Prozorro закуповуватиме послуги управління у визначених компаній або фізичних осіб.

Проте, в такому випадку управитель не отримуватиме відсоток від прибутку, а працюватиме за фіксовану щомісячну оплату з боку держави.

Для покриття цих витрат АРМА створить спеціальний фонд із надходжень від управління активами та їхнього продажу, щоб мінімізувати навантаження на держбюджет.

Хто зможе стати управителем "останнього шансу"

До таких управителів зможуть входити:

фізичні особи-підприємці (ФОПи), зокрема арбітражні керуючі;

(ФОПи), зокрема арбітражні керуючі; юридичні особи .

На відміну від звичайних управителів, вони працюватимуть не за прибутковою схемою, а за контрактною оплатою.

За словами Радіної, такий підхід буде ефективним для активів, які не приносять значного доходу і потребують консервації та збереження.

Вона наголошує, що головна мета такого нововведення - щоб якнайбільше арештованих активів мали управителя. Це дозволить уникнути витрат на компенсацію власникам за занедбані активи та зберегти їх у разі подальшої конфіскації.

Подібна система вже працює у Великій Британії та дозволяє ефективно управляти арештованим майном.

Окрім цього, в антикорупційному комітеті Верховної Ради пропонують нову модель управління арештованими активами, яка передбачає їх поділ на прості та складні.