В Украине введут управителей "последнего шанса" для арестованных активов

У Украины появится механизм управляющих "последнего шанса" для проблемных арестованных активов, которые не удалось передать в управление через аукционы.

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Об этом рассказала глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина в интервью LIGA.net.

Это предусмотрено новой моделью управления арестованными активами, которая предлагается ко второму чтению в законопроекте №12374-д.

По ее словам, если после нескольких попыток актив не найдет управляющего, Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) через систему Prozorro будет закупать услуги управления у определенных компаний или физических лиц.

Однако в таком случае управляющий не будет получать процент от прибыли, а будет работать за фиксированную ежемесячную оплату со стороны государства.

Для покрытия этих расходов АРМА создаст специальный фонд поступлений от управления активами и их продаж, чтобы минимизировать нагрузку на госбюджет.

Кто сможет стать управляющим "последнего шанса"

В такие управляющие смогут входить:

физические лица-предприниматели (ФЛП), в том числе арбитражные управляющие;

(ФЛП), в том числе арбитражные управляющие; юридические лица .

В отличие от обычных управляющих, они будут работать не по прибыльной схеме, а по контрактной оплате.

По словам Радиной, такой подход будет эффективен для активов, не приносящих значительного дохода и нуждающихся в консервации и сохранении.

Она подчеркивает, что главная цель такого нововведения — чтобы больше арестованных активов имели управителя. Это позволит избежать расходов на компенсацию владельцам за заброшенные активы и сохранить их при дальнейшей конфискации.

Подобная система уже работает в Великобритании и позволяет эффективно управлять арестованным имуществом.

Кроме того, в антикоррупционном комитете Верховной Рады предлагают новую модель управления арестованными активами, которая предусматривает их разделение на простые и сложные.