Рада изменит систему управления арестованными активами: их делят на простые и сложные

В антикоррупционном комитете Верховной Рады предлагается новая модель управления арестованными активами, которая предусматривает их разделение на простые и сложные.

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Об этом сообщила глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина в интервью LIGA.net.

Соответствующие изменения заложены в готовящемся ко второму чтению законопроекту №12374-д.

По новым правилам простые активы – это квартиры, автомобили и другое имущество, которое можно сдавать в аренду без специальных знаний. Сложные активы будут включать единые имущественные комплексы, производственные линии, доли в уставном капитале предприятий, нуждающихся в опыте и финансовых вложениях.

Для каждого типа активов предусмотрены отдельные механизмы передачи в управление.

Как будут передавать в управление простые активы

Управителей для простых активов будут выбирать в два этапа:

Сначала будут формировать пул квалифицированных претендентов, отвечающих четким критериям. Они не могут быть связаны с собственником актива, подозреваемыми или обвиняемыми, причастными к коррупционным преступлениям или нарушениям антимонопольного законодательства. Также претенденты должны иметь опыт в соответствующей сфере, например в сдаче имущества в аренду; Далее, среди этих участников будут проводить аукцион на Prozorro. Выигрывает тот, кто предложит самое низкое вознаграждение (процент от прибыли). При этом претенденты не будут заранее знать, какие активы будут выставлены на торги.

Как будут передавать в управление сложные активы

Для сложных активов управляющих также будут искать через Prozorro, но с определенными отличиями:

Информация об активах будет обнародована заранее, чтобы привлечь участников с необходимыми лицензиями и опытом.

Квалификационные требования будут более жесткими, а проверка претендентов более тщательной.

Для отбора управляющих будет создана специальная комиссия, в которую войдут представители АРМА, бизнес-омбудсмена, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Министерства экономики. Это позволит снизить коррупционные риски.

Процедура отбора подразумевает, что субъекты предпринимательской деятельности будут подавать заявки на Prozorro, комиссия будет проверять их соответствие критериям, а затем среди допущенных участников состоится аукцион. Победитель – тот, кто предложит самое низкое вознаграждение за управление активом.

Предложенная модель, по словам Анастасии Радиной, должна повысить эффективность управления арестованными активами и минимизировать риск злоупотреблений.

Ранее АРМА совместно с Администрацией судоходства обратились в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением изменить механизм управления арестованными российскими судами.