Рада змінить систему управління арештованими активами: їх поділять на прості та складні

В антикорупційному комітеті Верховної Ради пропонують нову модель управління арештованими активами, яка передбачає їх поділ на прості та складні.

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Про це повідомила голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна в інтерв’ю LIGA.net.

Відповідні зміни закладені в законопроєкті №12374-д, який готується до другого читання.

За новими правилами, прості активи – це квартири, автомобілі та інше майно, яке можна здавати в оренду без спеціальних знань. Складні активи включатимуть єдині майнові комплекси, виробничі лінії, частки в статутному капіталі підприємств, які потребують досвіду та фінансових вкладень.

Для кожного типу активів передбачені окремі механізми передачі в управління.

Як передаватимуть в управління прості активи

Управителів для простих активів обиратимуть у два етапи:

Спочатку формуватимуть пул кваліфікованих претендентів, які відповідатимуть чітким критеріям. Вони не можуть бути пов’язані з власником активу, підозрюваними чи обвинуваченими, причетними до корупційних злочинів або порушень антимонопольного законодавства. Також претенденти повинні мати досвід у відповідній сфері, наприклад, у здачі майна в оренду; Далі серед цих учасників проводитимуть аукціон на Prozorro. Виграє той, хто запропонує найнижчу винагороду (відсоток від прибутку). При цьому претенденти не знатимуть наперед, які активи будуть виставлені на торги.

Як передаватимуть в управління складні активи

Для складних активів управителів також шукатимуть через Prozorro, але з певними відмінностями:

Інформацію про активи оприлюднюватимуть заздалегідь, щоб залучити учасників з необхідними ліцензіями та досвідом.

Кваліфікаційні вимоги будуть жорсткішими, а перевірка претендентів ретельнішою.

Для відбору управителів створять спеціальну комісію, до якої увійдуть представники АРМА, бізнес-омбудсмена, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Міністерства економіки. Це дозволить зменшити корупційні ризики.

Процедура відбору передбачає, що суб’єкти підприємницької діяльності подаватимуть заявки на Prozorro, комісія перевірятиме їх відповідність критеріям, а потім серед допущених учасників відбудеться аукціон. Переможець – той, хто запропонує найнижчу винагороду за управління активом.

Запропонована модель, за словами Анастасії Радіної, має підвищити ефективність управління арештованими активами та мінімізувати ризики зловживань.

Додамо, раніше АРМА спільно з Адміністрацією судноплавства звернулися до Ради національної безпеки та оборони України з пропозицією змінити механізм управління арештованими російськими суднами.