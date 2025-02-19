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АРМА выявило активы представителя оккупационной "власти": имущество арестуют
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) по запросу Службы безопасности Украины установило значительные активы, принадлежащие лицу, подозреваемому в государственной измене.
Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
По данным следствия, гражданин Украины добровольно вступил в должность в незаконном органе "власти" на временно оккупированной территории. Его деятельность была связана с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
Факт сотрудничества с оккупантами подтвержден материалами досудебного расследования, включая доказательства в открытых источниках.
Специалисты АРМА провели комплексный анализ и выявили следующие активы подозреваемого:
- три объекта жилой недвижимости;
- три земельных участка;
- две единицы оружия;
- одно надводное судно.
"Предатели и коллаборанты должны осознать, что кроме уголовной ответственности, их ждет и экономическая. АРМА приложит максимум усилий, чтобы разыскать все их имущество для последующего ареста. Выявленные активы должны быть арестованы и переданы в управление АРМА, чтобы работать в пользу Украины", — заявил заместитель председателя агентства Павло.
Информация о найденных активах передана следственным органам для наложения ареста и последующей передачи имущества в управление АРМА.
Напомним, ранее АРМА выявила активы лиц, причастных к организации незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных лекарственных средств на территории Украины, что нанесло государству значительный ущерб.