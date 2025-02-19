АРМА выявило активы представителя оккупационной "власти": имущество арестуют

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) по запросу Службы безопасности Украины установило значительные активы, принадлежащие лицу, подозреваемому в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

По данным следствия, гражданин Украины добровольно вступил в должность в незаконном органе "власти" на временно оккупированной территории. Его деятельность была связана с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Факт сотрудничества с оккупантами подтвержден материалами досудебного расследования, включая доказательства в открытых источниках.

Специалисты АРМА провели комплексный анализ и выявили следующие активы подозреваемого:

три объекта жилой недвижимости;

три земельных участка;

две единицы оружия;

одно надводное судно.

"Предатели и коллаборанты должны осознать, что кроме уголовной ответственности, их ждет и экономическая. АРМА приложит максимум усилий, чтобы разыскать все их имущество для последующего ареста. Выявленные активы должны быть арестованы и переданы в управление АРМА, чтобы работать в пользу Украины", — заявил заместитель председателя агентства Павло.

Информация о найденных активах передана следственным органам для наложения ареста и последующей передачи имущества в управление АРМА.

Напомним, ранее АРМА выявила активы лиц, причастных к организации незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных лекарственных средств на территории Украины, что нанесло государству значительный ущерб.