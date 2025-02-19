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АРМА виявило активи представника окупаційної "влади": майно арештують

АРМА виявило активи представника окупаційної "влади": майно арештують
Фото: АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Служби безпеки України встановило значні активи, що належать особі, підозрюваній у державній зраді.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

За даними слідства, громадянин України добровільно обійняв посаду в незаконному органі "влади" на тимчасово окупованій території. Його діяльність була пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Факт співпраці з окупантами підтверджено матеріалами досудового розслідування, включно з доказами у відкритих джерелах.

Фахівці АРМА провели комплексний аналіз і виявили наступні активи підозрюваного:

  • три об’єкти житлової нерухомості;
  • три земельні ділянки;
  • дві одиниці зброї;
  • одне надводне судно.

"Зрадники та колаборанти мають усвідомити, що окрім кримінальної відповідальності, на них чекає і економічна. АРМА докладе максимум зусиль, щоб розшукати все їхнє майно для подальшого арешту. Виявлені активи мають бути арештовані та передані в управління АРМА, щоб працювати на користь України", – заявив заступник голови агентства Павло Великоречанін.

Інформація про знайдені активи передана слідчим органам для накладення арешту та подальшої передачі майна в управління АРМА.

Нагадаємо, раніше АРМА виявило активи осіб, причетних до організації незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих лікарських засобів на території України, що завдало державі значних збитків.

Автор:
Тетяна Гойденко