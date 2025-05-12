Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca потеряла звание самой дорогой компании Великобритании. Ее рыночная капитализация снизилась до 203 млрд долларов. Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о понижении цен на лекарства привели к падению акций фармацевтических гигантов по всему миру.

Об этом сообщает Вloomberg.

Акции AstraZeneca упали на 5,8%, в результате чего рыночная капитализация AstraZeneca снизилась примерно до 154 млрд фунтов стерлингов (203 млрд долларов США) и оказалась ниже 156 млрд фунтов стерлингов британского международного коммерческого банка HSBC.

Акции европейских производителей лекарств пострадали в последние недели, поскольку Трамп также планирует ввести пошлины на импорт фармацевтической продукции. Генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио в прошлом месяце предупредил, что торговые пошлины — не самый лучший способ управления фармацевтической продукцией.

Между тем HSBC, один из крупнейших финансовых конгломератов мира, заявил, что не ожидает, что тарифы повлияют на ее бизнес. В прошлом месяце он представил новый выкуп акций для акционеров, несмотря на геополитическую неопределенность, оказывающую давление на мировую экономику и рынки.

Напомним, 17 марта AstraZeneca заявила, что купит бельгийскую биотехнологическую компанию EsoBiotec. Соглашение было оценено в сумму до 1 миллиарда долларов.